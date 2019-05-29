В подземном переходе удушились люди

 
Ексклюзивы
1/5
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1377
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 999
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 450
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6327
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 6579
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2178
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3573
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4437
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4815
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
20
14
13
7
12
Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913-м
Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913-м
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили боснийцы в начале ХХ века - подборка рисунков
Как жили боснийцы в начале ХХ века - подборка рисунков
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
Показали цветные открытки с видами Львова советской эпохи
Показали цветные открытки с видами Львова советской эпохи
Видео
Все видео
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
Интервью
1/5
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1368
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 10890
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2178
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 702
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6894
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1629
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
четверг, 30 мая 2019 08:23

В подземном переходе удушились люди

  Комментировать
В подземном переходе удушились люди
Станция минского метро "Немига". Фото: Минськ.info

В давке в переходе на станции минского метро "Немига" 30 мая 1999 года погибло 54 человека, 250 - получили травмы. Большинству погибших было от 14 до 20 лет.

В Минске праздновали Троицу. Происходили массовые гуляния на празднике пива. Началась сильная гроза с крупным градом. Около 2 тыс. молодых людей двинулись в подземный переход, чтобы укрыться от непогоды. Среди погибших 42 девушки и 2 сотрудника милиции, которые пытались спасти людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В космос отправили двух обезьян

В большинстве жертв смерть наступила от удушья и травм. Более 150 человек получили травмы грудной клетки, переломы конечностей, сотрясение мозга. Праздник продолжался еще почти час.

Трагедия на станции "Немига" стала одной из самых досадных в истории Беларуси за несколько десятилетий. Руководством республики был создан штаб по расследованию обстоятельств трагедии и провозглашен двухдневный траур в память о погибших.

По версии властей, причиной происшествия стало трагическое стечение обстоятельств. Родственникам погибших выплатили компенсацию.

На месте гибели установили мемориал в виде 40 роз и 13 тюльпанов из бронзы - по количеству погибших женщин и мужчин, разбросанные по метафорическим ступеням с надписью "53 рубцы на сердце Белоруссии. 30 мая 1999 года". Внутри поставили маленькую часовню.

Двух самок шимпанзе Авель и Бейкер отправили в космос с мыса Канаверал в американском штате Флорида 28 мая 1959-го.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В подземном переходе удушились люди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

В подземном переходе удушились люди, которые спрятались от грозы

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 46885
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 31528
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 26380
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 16371
Коломойский сказал, кто заменит Супрун
Коломойский сказал, кто заменит Супрун 1 Просмотров: 13555
История
Археологи нашли голову бога виноделия
Археологи нашли голову бога виноделия Просмотров: 999
Открытию ботсада помешала война
Открытию ботсада помешала война
 Просмотров: 180
Описали жизнь украинки, которая была преемницей Роксоланы
Описали жизнь украинки, которая была преемницей Роксоланы Просмотров: 3258
Поляки пошли на уступки украинцам
Поляки пошли на уступки украинцам
 Просмотров: 918
Усилили русификацию Украины
Усилили русификацию Украины
 Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
Голосов: 643
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua