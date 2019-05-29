В подземном переходе удушились люди

Станция минского метро "Немига". Фото: Минськ.info

В давке в переходе на станции минского метро "Немига" 30 мая 1999 года погибло 54 человека, 250 - получили травмы. Большинству погибших было от 14 до 20 лет.

В Минске праздновали Троицу. Происходили массовые гуляния на празднике пива. Началась сильная гроза с крупным градом. Около 2 тыс. молодых людей двинулись в подземный переход, чтобы укрыться от непогоды. Среди погибших 42 девушки и 2 сотрудника милиции, которые пытались спасти людей.

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В большинстве жертв смерть наступила от удушья и травм. Более 150 человек получили травмы грудной клетки, переломы конечностей, сотрясение мозга. Праздник продолжался еще почти час.

Трагедия на станции "Немига" стала одной из самых досадных в истории Беларуси за несколько десятилетий. Руководством республики был создан штаб по расследованию обстоятельств трагедии и провозглашен двухдневный траур в память о погибших.

По версии властей, причиной происшествия стало трагическое стечение обстоятельств. Родственникам погибших выплатили компенсацию.

На месте гибели установили мемориал в виде 40 роз и 13 тюльпанов из бронзы - по количеству погибших женщин и мужчин, разбросанные по метафорическим ступеням с надписью "53 рубцы на сердце Белоруссии. 30 мая 1999 года". Внутри поставили маленькую часовню.

Двух самок шимпанзе Авель и Бейкер отправили в космос с мыса Канаверал в американском штате Флорида 28 мая 1959-го.