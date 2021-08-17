В пирамиде нашли букеты, которые принесли богам

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1683
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 2520
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 486
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1512
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1872
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 918
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 810
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 207
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
19 Просмотров: 2160
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
Фото
Все фото
7
5
17
20
4
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
&quot;Мозолит глаза пророссийским элементам&quot; - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Видео
Все видео
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Интервью
1/5
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 657
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 558
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 387
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 297
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 567
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
среда, 18 августа 2021 01:13

В пирамиде нашли букеты, которые принесли богам

  Комментировать
В пирамиде нашли букеты, которые принесли богам
В Мексике в пирамиде обнаружили цветы. Фото: La Jornada

В Мексике, внутри Пирамиды Солнца у древнего города Теотиуакан археологи нашли несколько букетов возрастом 1,8 тыс. лет.

Цветы могли быть частью подношений богам, сообщает La Jornada.

Пирамиду Солнца посвятили богу Кетцалькоатлю. Ему поклонялись древние ацтеки. Богу приносили в жертву бабочек и колибри. В поздний период в жертву приносили людей.

"Всего мы нашли четыре букета в очень хорошем состоянии, они все еще перевязанны веревками, вероятно, из хлопка. Это важная находка, так как может рассказать нам о ритуалах, которые проводились в этом месте", - сообщил археолог из Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.

Точно установить возраст находки пока невозможно.

"Пока не знаем точной даты, когда были собраны цветы, потому что только вынули их из пирамиды. Но мы предполагаем, что букеты очень старые и собран в первые эпохи Теотиуакана, от 2 тыс. до 1,8 тыс. лет назад", - объясняет Гомес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаружили останки ацтеков, которые убивали и ели испанцев

Археологи называют Теотиуакан одним из крупнейших городов в доколумбовой Северной Америке. В нем проживало 200 тыс. человек. Исследователи раскопали лишь 5% города.

"Находка дает нам представление о флоре, которая могла использоваться в ритуальных целях. Также в процессе просеивания земли были найдены несколько килограммов древесного угля, он мог использоваться для ритуальных церемоний для сжигания семян и фруктов", - говорит историк.

В Мексике археологи решили закопать тоннель ацтеков. У них нет достаточного финансирования на его изучение и защиту. Тоннель пытаются обезопасить от разрушения и вандализма. Ученые хотят использовать специальную защитную кладку и засыпать участок раскопок землей. В будущем они снова могут его откопать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В пирамиде нашли букеты, которые принесли богам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
20
 Просмотров: 8262
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию 1 Просмотров: 6588
Модель Playboy родила полузащитнику &quot;Динамо&quot; первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
16
 Просмотров: 6219
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 15 Просмотров: 4356
Смерть мэра Кривого Рога попала на видео - СМИ
Смерть мэра Кривого Рога попала на видео - СМИ Просмотров: 3879
История
Словно Ромео и Джульетта. Вскрыли гробницу пары влюбленных самоубийц
Словно Ромео и Джульетта. Вскрыли гробницу пары влюбленных самоубийц Просмотров: 432
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
5
 Просмотров: 486
Нашли покрытый золотом меч, которому 2,5 тыс. лет
Нашли покрытый золотом меч, которому 2,5 тыс. лет Просмотров: 567
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
 Просмотров: 288
Землетрясение уничтожило крупный город
Землетрясение уничтожило крупный город
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
19
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
15
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
4
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 19
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть