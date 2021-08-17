В пирамиде нашли букеты, которые принесли богам

В Мексике в пирамиде обнаружили цветы. Фото: La Jornada

В Мексике, внутри Пирамиды Солнца у древнего города Теотиуакан археологи нашли несколько букетов возрастом 1,8 тыс. лет.

Цветы могли быть частью подношений богам, сообщает La Jornada.

Пирамиду Солнца посвятили богу Кетцалькоатлю. Ему поклонялись древние ацтеки. Богу приносили в жертву бабочек и колибри. В поздний период в жертву приносили людей.

"Всего мы нашли четыре букета в очень хорошем состоянии, они все еще перевязанны веревками, вероятно, из хлопка. Это важная находка, так как может рассказать нам о ритуалах, которые проводились в этом месте", - сообщил археолог из Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.

Точно установить возраст находки пока невозможно.

"Пока не знаем точной даты, когда были собраны цветы, потому что только вынули их из пирамиды. Но мы предполагаем, что букеты очень старые и собран в первые эпохи Теотиуакана, от 2 тыс. до 1,8 тыс. лет назад", - объясняет Гомес.

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Археологи называют Теотиуакан одним из крупнейших городов в доколумбовой Северной Америке. В нем проживало 200 тыс. человек. Исследователи раскопали лишь 5% города.

"Находка дает нам представление о флоре, которая могла использоваться в ритуальных целях. Также в процессе просеивания земли были найдены несколько килограммов древесного угля, он мог использоваться для ритуальных церемоний для сжигания семян и фруктов", - говорит историк.

В Мексике археологи решили закопать тоннель ацтеков. У них нет достаточного финансирования на его изучение и защиту. Тоннель пытаются обезопасить от разрушения и вандализма. Ученые хотят использовать специальную защитную кладку и засыпать участок раскопок землей. В будущем они снова могут его откопать.