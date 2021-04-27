В Петербурге вышла украинская газета

"Украинский вестник" издавали депутаты Государственной думы. Фото: hrushevsky.nbuv.gov.ua

27 апреля 1906 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер газеты "Украинский вестник".

Еженедельник выходил до сентября 1906 года. Всего вышло 14 номеров. Издавался во времена первой Государственной думы Российской империи, где создали украинскую парламентскую фракцию.

Газета освещала украинские вопросы. Использовалась для связей думской фракции с Украиной. Издавали газету на русском языке.

В "Украинском вестнике" работали Михаил Грушевский, Дмитрий Дорошенко, Александр Лотоцкий и другие украинские политики. Главным редактором газеты был публицист Максим Славинский.

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После роспуска первой Государственной думы издавать еженедельник перестали.

Первый номер газеты "Громадський вісник" вышел в Праге 23 сентября 1921 года. Двухнедельник стал печатным органом Украинского общественного комитета в Чехословакии. Организация возникла летом 1921-го усилиями общественного деятеля и бывшего члена Центрального Совета Никиты Шаповала.