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В музей принесли бидон с документами 1940-1950 годов

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В музей принесли бидон с документами 1940-1950 годов
Документы УПА восстановят и оцифруют Фото: brodyhistory.org.ua

Житель города Броды Львовской области Владимир Шелест обнаружил бидон с документами ОУН и УПА 1948-1951 годов. Находку передал в местный музей.

Внутри бидона кто-то спрятал идеологическую литературу, различные открытки и листовки, повстанческий отчет, дневник 1950 года. Было и несколько фотографий - мужчины, 3 девушек или женщин и ребенка. Вероятно, повстанец носил их при себе. Также на одном документе сохранилась фамилия подпольщика "Степко", информирует портал "Историческое наследие Брод".

Бидон проржавел из-за чего некоторые документы промокли. Реставрацией, сохранением и консервацией будут заниматься работники Национального музея "Тюрьма на Лонцкого". Их оцифруют и представят на выставке в Бродовском историко-краеведческом музее.

Исследователи предполагают, что документы в бидоне - материалы Лопатинского районного провода ОУН.

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Ранее показывали документы ОУН, которые обнаружили в Мостисском районе Львовской области, спрятанные в бидоне. Находку наименовали Мостисским архивом.

Внутри были пропагандистские материалы, организационные отчеты, карты, инструкции и другие документы 1946-1950 годов. Были агитационные листовки в нескольких экземплярах. Они могли быть предназначены для распространения среди населения. Неизвестно, почему документы спрятали под землей.

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Дата
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