Опубликовали подборку документов о борьбе ОУН с нацистами

В книге рассказали о борьбе украинских националистов против нацистов. Фото: ukrpohliad.org

Во Львове вышел сборник документов и материалов "Украинские националисты в борьбе против нацизма: вооруженное противостояние, сопротивление в немецких тюрьмах и концлагерях, деятельность в эмиграции".

Его упорядочил заведующий отделом новейшей истории Института украиноведения имени Ивана Крипякевича НАН Украины Михаил Романюк. В сборник вошли документы и материалы, касающиеся участия украинских националистов в борьбе против нацизма, сообщает "Український погляд".

Основу издания составили организационные отчеты, воспоминания бывших узников гитлеровских тюрем и концлагерей, документы из жизни и деятельности Мировой лиги украинских политзаключенных периода 1985-2020 годов, списки погибших националистов в борьбе против нацизма и тех политических заключенных, которые выжили и продолжали борьбу в рядах УПА и вооруженного подполья ОУН, а также в местах компактного расселения украинцев за рубежом.

Раздел "Документы свидетельствуют" содержит документы, иллюстрирующие вооруженное противостояние украинских националистов против оккупантов в годы Второй мировой войны, масштабы террора и репрессий против участников вооруженного подполья и их сторонников.

Наибольший по объему раздел сборника "Воспоминания политзаключенных" освещает борьбу украинских националистов в нацистских тюрьмах и концлагерях.

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В разделе "Документы по поводу деятельности СЛУПВ 1985-2020 годов" подали протоколы, резолюции, обращения, воззвания, сообщения, письма, тексты выступлений, отчеты, заявления и другие документы, освещающие деятельность Мировой лиги украинских политических заключенных.

Раздел "Из когорты непокоренных" содержит списки погибших в нацистских тюрьмах и лагерях и выживших, продолживших борьбу. Издание проиллюстрировали многими фотографиями, которые публикуются впервые.

В Киеве представили выставку "Триумф человека. Жители Украины, которые прошли нацистские концлагеря". Выставка посвящена историям 30-ти человеческих судеб в 11 концлагерях. Выходцы из Украины были и в Аушвице, и в Бухенвальде, и в Дахау, и в Равенсбрюке, в других концлагерях нацистской Германии. Так как Украина не была независимой, исследователи не знают, сколько именно наших соотечественников прошли нацистские лагеря смерти.