В музей передали древний меч, который отвоевали у Москвы

Историко-краеведческому музею города Винники во Львовской области передали меч скандинавского типа конца Х века.

В 2015 году во Львовской области его нашли черные археологи, сообщают "Факты".

Злоумышленники переправили меч сначала в Беларусь, а затем в Россию. Оттуда в 2016 году через эстонскую границу попытались вывезти на грузовике в Европейский союз. Эстонские таможенники обнаружили контрабанду. Москва сразу же предъявила права на историческую находку. Однако украинские ученые смогли убедительно доказать, что она сделана на территории нашей страны. Поэтому меч передали Украине.

Год меч хранился у правоохранителей как вещественное доказательство. За это время СБУ разоблачила группировку контрабандистов, торгующих предметами старины. В нее входили граждане Украины и Беларуси. Им инкриминировали нелегальный вывоз с территории нашей страны более 1000 артефактов.

Весной прошлого года меч передали на реставрацию. Для ее проведения нужен был специальный микроскоп. За свои личные деньги прибор купил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Меч инкрустирован серебром.

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"Сначала древний мастер нанес на поверхность эфеса слой серебра. Затем процарапал рисунок. В полученные канавки засыпал порошок, который называется чернь. Расплавил его, и чернь зафиксировала изображение", - говорит художник-реставратор изделий из металла Виктор Голуб.

Рукоять меча украшена прямыми и косыми крестами. Косые символизировали военную доблесть. В наиболее выпуклых местах инкрустация стерта. Это говорит о том, что мечом пользовались долго. Ни одного точно такого же меча нет ни в одном другом музее мира.





В городе Ольборге на севере Дании нашли хорошо сохранившийся средневековый меч. Артефакт обнаружили инженеры-водопроводчики на одной из центральных улиц города во время проведения строительных работ.