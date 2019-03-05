В музей передали древний меч, который отвоевали у Москвы

 
Ексклюзивы
1/5
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 378
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
1 Просмотров: 513
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3852
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1152
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2241
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2115
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3852
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2601
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1197
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2943
Фото
Все фото
25
13
9
5
4
Показали фортепиано, на котором играл Роман Шухевич
Показали фортепиано, на котором играл Роман Шухевич
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую
Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую
Показали 800-летнюю христианскую книгу, которую изъяли у контрабандистов
Показали 800-летнюю христианскую книгу, которую изъяли у контрабандистов
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Видео
Все видео
Для туристов открыли затопленную гробницу
Для туристов открыли затопленную гробницу
Показали самый древний в Украине символ власти, которому 5 тыс. лет
Показали самый древний в Украине символ власти, которому 5 тыс. лет
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2115
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2601
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1980
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1449
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4437
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 918
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 17:54

В музей передали древний меч, который отвоевали у Москвы

  Комментировать

Историко-краеведческому музею города Винники во Львовской области передали меч скандинавского типа конца Х века.

В 2015 году во Львовской области его нашли черные археологи, сообщают "Факты".

Злоумышленники переправили меч сначала в Беларусь, а затем в Россию. Оттуда в 2016 году через эстонскую границу попытались вывезти на грузовике в Европейский союз. Эстонские таможенники обнаружили контрабанду. Москва сразу же предъявила права на историческую находку. Однако украинские ученые смогли убедительно доказать, что она сделана на территории нашей страны. Поэтому меч передали Украине.

Год меч хранился у правоохранителей как вещественное доказательство. За это время СБУ разоблачила группировку контрабандистов, торгующих предметами старины. В нее входили граждане Украины и Беларуси. Им инкриминировали нелегальный вывоз с территории нашей страны более 1000 артефактов.

Весной прошлого года меч передали на реставрацию. Для ее проведения нужен был специальный микроскоп. За свои личные деньги прибор купил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Меч инкрустирован серебром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи нашли средневековый меч

"Сначала древний мастер нанес на поверхность эфеса слой серебра. Затем процарапал рисунок. В полученные канавки засыпал порошок, который называется чернь. Расплавил его, и чернь зафиксировала изображение", - говорит художник-реставратор изделий из металла Виктор Голуб.

Рукоять меча украшена прямыми и косыми крестами. Косые символизировали военную доблесть. В наиболее выпуклых местах инкрустация стерта. Это говорит о том, что мечом пользовались долго. Ни одного точно такого же меча нет ни в одном другом музее мира.


В городе Ольборге на севере Дании нашли хорошо сохранившийся средневековый меч. Артефакт обнаружили инженеры-водопроводчики на одной из центральных улиц города во время проведения строительных работ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В музей передали древний меч, который отвоевали у Москвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича

Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний

Самое читаемое
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 23123
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 18454
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 4 Просмотров: 17244
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 16984
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 16197
История
Показали фортепиано, на котором играл Роман Шухевич
Показали фортепиано, на котором играл Роман Шухевич
25
 Просмотров: 936
Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича
Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича
 Просмотров: 783
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 16206
Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний
Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний
 Просмотров: 351
Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую
Художник показал, как выглядели герои римских статуй вживую
9
 Просмотров: 7912
Больше всего комментируют
23
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
12
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
4
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
Голосов: 505
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua