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пятница, 20 июля 2018 15:03

В музее выставили сокровища Тибета
7

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Открыли выставку тибетской культуры
Фото: "Культурометр"
Открыли выставку тибетской культуры
Открыли выставку тибетской культуры
Открыли выставку тибетской культуры
Открыли выставку тибетской культуры

Выставку "Сокровища Тибета" открыли в Одесском музее западного и восточного искусства.

Выставили более 500 произведений искусства из Тибета, Непала, Индии, Бутана и других стран. Среди экспонатов - статуи, образцы буддийской живописи, храмовые музыкальные инструменты, ритуальные предметы из буддийских монастырей, предметы быта и национальная одежда народов Азии, сообщает "Культурометр".

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Экспонаты имеют историческую и культурную ценность. Для посетителей музея готовят мастер-классы, лекции и специальные занятия с мастерами.

Выставка открыта до 5 августа.

Экспонаты времен династии Моцартов 13 июля показали во Дворце Потоцких во Львове. Выставка "Реквием как начало. От неразгаданных тайн в музыкальной жизни во Львове в первой половине XIX в." посвятили произведениям Амадея Моцарта. В городе продолжается 2-й фестиваль классической музыки LvivMozArt. В экспозиции - музыкальные инструменты, партитуры, предметы быта музыкальной тематики, живопись и иллюстрации династии Моцартов.

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