В музее выставили сокровища Тибета

Фото: "Культурометр"

Выставку "Сокровища Тибета" открыли в Одесском музее западного и восточного искусства.

Выставили более 500 произведений искусства из Тибета, Непала, Индии, Бутана и других стран. Среди экспонатов - статуи, образцы буддийской живописи, храмовые музыкальные инструменты, ритуальные предметы из буддийских монастырей, предметы быта и национальная одежда народов Азии, сообщает "Культурометр".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С помощью открытки отслеживали маршрут человека

Экспонаты имеют историческую и культурную ценность. Для посетителей музея готовят мастер-классы, лекции и специальные занятия с мастерами.

Выставка открыта до 5 августа.

Экспонаты времен династии Моцартов 13 июля показали во Дворце Потоцких во Львове. Выставка "Реквием как начало. От неразгаданных тайн в музыкальной жизни во Львове в первой половине XIX в." посвятили произведениям Амадея Моцарта. В городе продолжается 2-й фестиваль классической музыки LvivMozArt. В экспозиции - музыкальные инструменты, партитуры, предметы быта музыкальной тематики, живопись и иллюстрации династии Моцартов.