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понедельник, 02 сентября 2019 18:13

В музее "Территория террора" будут говорить о Голодоморе 1932-33-х

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Автор: territoryterror.org.ua
  Семинар "Голодомор 1932-1933 гг .: краеведческий контекст. Проблемы исследования и общественного понимания" начнется в 14:00
Семинар "Голодомор 1932-1933 гг .: краеведческий контекст. Проблемы исследования и общественного понимания" начнется в 14:00

3 сентября в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" состоится семинар-конференция "Голодомор 1932-1933-х: краеведческий контекст. Проблемы исследования и общественного понимания".

Целью мероприятия является расширение знаний о причинах и сущности политики тоталитарного сталинского режима в отношении украинской государственности и украинского крестьянства в 1932-1933-х.

Среди организаторов конференции - Луганский областной краеведческий музей.

Голодомор 1932-1933-х стал актом геноцида украинского народа, болезненно ударил, прежде всего, по украинскому крестьянству. Число жертв Голодомора и до сих пор остается дискуссионным вопросом историографии, а региональное измерение трагедии требует дальнейших исследований. Сложности связаны, прежде всего, с сокрытием советским руководством массовых убийств в течение десятилетий. Сегодня украинская историография активно поднимает умалчиваемые страницы истории Голодомора.

Вход на семинар свободный.

Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права на показ в Северной Америке фильма о Голодоморе "Цена правды". Фильм создала Украина, Польша и Великобритания.

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