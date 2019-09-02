В музее "Территория террора" будут говорить о Голодоморе 1932-33-х

Автор: territoryterror.org.ua Семинар "Голодомор 1932-1933 гг .: краеведческий контекст. Проблемы исследования и общественного понимания" начнется в 14:00

3 сентября в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" состоится семинар-конференция "Голодомор 1932-1933-х: краеведческий контекст. Проблемы исследования и общественного понимания".

Целью мероприятия является расширение знаний о причинах и сущности политики тоталитарного сталинского режима в отношении украинской государственности и украинского крестьянства в 1932-1933-х.

Среди организаторов конференции - Луганский областной краеведческий музей.

Голодомор 1932-1933-х стал актом геноцида украинского народа, болезненно ударил, прежде всего, по украинскому крестьянству. Число жертв Голодомора и до сих пор остается дискуссионным вопросом историографии, а региональное измерение трагедии требует дальнейших исследований. Сложности связаны, прежде всего, с сокрытием советским руководством массовых убийств в течение десятилетий. Сегодня украинская историография активно поднимает умалчиваемые страницы истории Голодомора.

Вход на семинар свободный.

Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права на показ в Северной Америке фильма о Голодоморе "Цена правды". Фильм создала Украина, Польша и Великобритания.