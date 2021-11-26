В МИД поблагодарили страны, признавшие Голодомор геноцидом

15 иностранных государств на парламентском уровне признали Голодомор геноцидом. Фото: УИНП

Министерство иностранных дел поблагодарило страны, признавшие Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Это сделали 15 иностранных государств на парламентском уровне и девять на региональном, передает МИД.

"Целый ряд ключевых международных организаций посвятил тем событиям ХХ века свои официальные заявления и резолюции. Мы благодарны иностранным партнерам за такую ​​солидарность", - говорится в комментарии.

В министерстве назвали общей обязанностью достойно почтить погибших, дать справедливые исторические оценки и передать память следующим поколениям.

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"Международное сообщество должно осознавать, какой угрозой являются режимы, попирающие права и свободы человека в стремлении утвердить собственное могущество", - отмечается в комментарии.

Общественный комитет по увековечиванию памяти жертв Голодомора призвал вспомнить о трагедии геноцида украинского народа. 27 ноября всех граждан в 16:00 приглашают прийти к мемориалам и памятным знакам в своих городах, а также зажечь свечи в окнах, присоединившись к акции "Зажги свечу памяти".