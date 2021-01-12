В кургане неизвестные выкопали тоннель

Неизвестные пытались ограбить курган. Фото: opentv.media

Неизвестные пытались ограбить курган в селе Новоселовка возле Днепра.

Археологи нашли там свежие следы незаконных раскопок, сообщает "Відкритий".

Во время экспедиции обнаружили узкий глубокий вертикальный лаз и горизонтальные проходы внутри кургана высотой 4,5 м.

"Проведенный анализ свидетельствует, что посягательство на сокровища, похороненные в этой могиле продолжаются уже почти 10 лет. Почерк грабителей идентичен незаконным раскопкам Нечаевой могилы двухлетней давности. Узкий колодец с верхушки кургана с последующим устройством ходов-нор под землей. Насколько пострадали захоронения кургана пока неизвестно", - сообщает в Facebook днепровское региональное подразделение Союза археологов Украины.

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Археологи планируют дежурить рядом с курганом.

Археологи нашли фрагменты амфоры из греческой колонии Синоп в кургане бронзового века на Мамай-Горе, что в Запорожской области. По их словам, находка меняет представление о жизни в степи в III в. до н. е.