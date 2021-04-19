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понедельник, 19 апреля 2021 13:48

В кресте на куполе собора нашли 176-летнее послание для потомков

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В кресте на куполе собора нашли 176-летнее послание для потомков
В капсуле времени нашли документы с информацией о строительстве собора Фото: Reuters

В Базилике святого Адальберта, что в венгерском городе Эстергом, нашли 176-летнюю медную капсулу с документами о строительстве. Находку обнаружили во время реставрации креста, установленного на главном куполе базилики. Она находилась внутри.

Исследователи рассказали, что капсула повреждена осколками снарядов, ведь собор пережил бомбежки во время Второй мировой войны. Впрочем, документы сохранились хорошо. В них рассказывается история строительства с 1822 года, а также указаны имена священнослужителей и названия приходов, сообщает Reuters.

Капсулу поместили внутрь креста архиепископ Иосиф Копачи и главный архитектор Йожеф Хильд еще в 1845 году.

"Архиепископ Копачи знал, что не сможет завершить строительство при жизни, поэтому хотел оставить внутри отпечаток памяти строителей и той эпохи в целом. Человеческие руки касались документов в последний раз 176 лет назад. Поэтому мы почувствовали связь с капсулой времени. К сожалению, не нашли в капсуле монет, чтобы заплатить реставраторам за работу", - с юмором отметил надзиратель сокровищницы собора Чаба Терек.

Сейчас в крест планируют поместить новую капсулу времени для будущих поколений.

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Летом 2019 года строители и студенты наткнулись на любовную записку XIX в. в ходе ремонтных работ в старом корпусе Киево-Могилянской академии. В ней цитируется известная в то время опера "Дева Дуная".

Автором оперы был австрийский композитор Фердинанд Кауэр. Впервые ее сыграли в Российской империи в 1803-м.

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