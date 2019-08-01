В Могилянке ремонтники нашли любовную записку, которой 200 лет

Автор: Facebook В Киево-Могилянской академии нашли любовную записку XIX в.

Строители и студенты наткнулись на любовную записку XIX в. в ходе ремонтных работ в старом корпусе Киево-Могилянской академии. В ней цитируется известная в то время опера "Дева Дуная".

"В очень неожиданных локациях здания находим много интересных вещей 18-19 веков для нашего музея. Например, в прошлом году нашли револьвер. Сейчас многое другое", - сообщил в Facebook президент академии Андрей Мелешевич.

Он изложил письмо с запиской и попросил помощи ее расшифровать. Судя по всему на нем написано:

"Приди в чертог ко мне златой,

приди, о князь ты мой драгой!

Там всё приятство соберешь,

невесту милую найдёшь.

Познай, сколь я тебя люблю

и нежным чувствием горю

Хоть ищут все любви моей,

Но тщетен будет труд их сей

Я страсть их буду презирать,

И только лишь к тебе пылать,

Хочу твоею только быть

И одного тебя любить."

Цитируемый стих принадлежит опере австрийского композитора Фердинанда Кауэра "Дева Дуная". Впервые ее сыграли в Российской империи в 1803-м.

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"Есть также запись другим почерком, который ставит точку на любовных отношениях. Текст примерно такой:" священническому чин монашеский (...) принят (?) Церковный дапаможет (?) Господь Бог воцарствать (?) Своем (...). - пишет Мелешевич. - "Возможно, кто-то хотел разыграть того, кому записка писалась. Он, бедолага, пошел на встречу, а потом понял, что его разыграли и под влиянием этого отправился в монахи. Вот такая грустная история о разрушенном любви".

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