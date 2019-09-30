В Киеве собрался 300-тысячный митинг против международного договора

Украинцы выступили против подписания нового союзного договора Фото: radiosvoboda.org

Митинг за выход Украины из СССР и против нового союзного договора состоялся 30 сентября 1990-го в Киеве. В событии приняло участие около 300 тыс. украинцев.

Организатором выступил Народный рух Украины. Люди принесли с собой национальные флаги среди которых развевались и красно-черные. Также держали в руках провокационные для коммунистической власти плакаты: "Нет фашистскому союзу", "Украине не нужны посредники", "Долой обновленное ярмо" и другие. Требовали закрыть Чернобыльскую АЭС.

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Сама идея союзного договора возникла еще в 1989-м. Лидеры СССР предлагали проекты преобразования страны в конфедерацию с разными названиями - "сообщество", "содружество". Но украинцы и другие народы СССР понимали, что реальное положение дел это не изменит.

Во время так называемого Новоогарёвского процесса появилась идея мягкой федерации - Союза Суверенных Государств. Однако в результате попытки переворота ГКЧП 19 августа 1991-го, образование ССГ было сорвано. Почти все союзные республики объявили о полной независимости.

Учредительный съезд Народного руха Украины за перестройку завершился 10 сентября 1989-го в Киеве. Появилась новая политическая организация, которая сыграла определяющую роль в демонтаже коммунистической системы в Украине. Рух сплотил людей разных убеждений - как некоторых коммунистов, так и националистов. Всех объединяла национальная демократическая идея.