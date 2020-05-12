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вторник, 12 мая 2020 12:16

В Киеве открыли первый каменный христианский храм

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В Киеве открыли первый каменный христианский храм
Десятинная церковь просуществовала более 244 лет Иллюстрация: ukrainianpeople.us

Десятинную церковь освятили 12 мая 996 года. Она стала первым каменным христианским храмом в Киевской Руси.

Сооружение церкви Пресвятой Богородицы началось на территории Киевского детинца через год после официального принятия христианства князем Владимиром Великим. Властитель пообещал выделять на содержание церкви десятую часть своих доходов, откуда и пошло устойчивое название.

"Когда увидел Владимир, что церковь построена, - писал Нестор Летописец, - вошел в нее и помолился Богу, говоря так: "Господи Боже! Взгляни с неба и воззри. И посети сад свой. И сверши то, что насадила десница твоя, позволь этим новым людям, сердце которых ты обратил к истине познать тебя, Бога истинного. Взгляни на церковь твою, которую создал я, недостойный раб твой, во имя родившей тебя матери приснодевы Богородицы. Если кто будет молиться в церкви этой, то услышь молитву его и отпусти все грехи его, ради молитвы пречистой Богородицы".

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Храм был крестовокупольным в византийской традиции. Уже в начале XI в. пострадал от большого пожара. Впоследствии его отстроили, повторно освятили и украсили мозаиками, фресками, резными плитами. Иконы, кресты и церковный инвентарь привозили из византийского Корсуня, известного так же как Херсонес, недалеко от современного Севастополя. При храме открыли первую на Руси школу. Именно здесь располагалась княжеская усыпальница князя Владимира и его жены Анны Византийской, затем в церковь перенесли и прах княгини Ольги, позже князя Изяслава Ярославича.

Церковь разграбили в 1169 году при нападении на Киев Владимиро-Суздальского князя Андрея Боголюбского. Впоследствии, в 1203 году, ее разорил князь Рюрик Ростиславич, который боролся за киевский престол. Окончательно церковь была разрушена во время осады города монголо-татарами хана Батыя. По летописи, рухнула под тяжестью киевлян, которые искали в ней спасения.

Директор института афонского наследия в Украине Сергей Шумило считает, что в истории Украины недооценивают роль византийской принцессы Анны в распространении христианства на Руси.

Армянка по происхождению, пожертвовала своей судьбой и покинула богатую РХодину - Византийскую империю, переехав в неизвестный мир "варварской" и еще мало развитой страны, чтобы утвердить ее в христианстве.

"Именно она подсказывала мужу, где и какие храмы нужно строить, как совершать церковные, культурные и просветительские акции. Пока Владимир был занят военными походами и государственными делами, Анна занималась вопросами распространения христианства на Руси и развития Церкви", - рассказал историк.

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Дата
12
мая

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