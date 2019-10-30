В Канаде Голодомор признали геноцидом

Британская Колумбия стала шестой провинцией Канады, которая признала Голодомор Фото: echo-ua

Законодательная ассамблея Британской Колумбии приняла Закон о Дне памяти украинского Голодомора. Провинция Канады стала 6-й в стране, которая признала Голодомор 1932-33-х актом геноцида.

"Голодомор был специально спланирован и осуществлен советским режимом, чтобы системно уничтожить стремление украинского народа к свободной и независимой Украине", - говорится в документе, сообщает пресс-служба посольства Украины в Канаде.

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Отныне каждую четвертую субботу ноября Британская Колумбия будет официально отмечать День памяти жертв Голодомора в Украине и геноцида. На государственном же уровне закон о Голодоморе действует в Канаде с 2008-го.

Депутаты Национальной ассамблеи Квебека 2 июня 2010-го приняли законопроект о признании Голодомора 1932-1933-х годов геноцидом украинского народа и провозгласили День памяти жертв Голодомора. Призвали правительство к осуждению любых попыток оспорить или исказить эту историческую правду.