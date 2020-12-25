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суббота, 26 декабря 2020 01:13

В Испании раскопали 66 римских лагерей

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В Испании раскопали 66 римских лагерей
С помощью новейших технологий обнаружили древние лагеря римлян. Фото: mdpi.com

В Испании археологи нашли 66 военных лагерей древних римлян.

Легиноеры строили их во время завоевания Пиренейского полуострова, сообщает Geosciences.

Лагеря обнаружила международная команда археологов с помощью технологии дистанционного сканирования местности.

Военные объекты римлян исследователи обнаружили на северной окраине бассейна реки Дуэро, в провинциях Леон, Паленсия, Бургос и Кантабрия.

Там провели аэрофотосъемку, изучили спутниковые снимки и использовали данные дистанционного лазерного сканирования местности. После этого создали трехмерные модели 66 ранее неизвестных римских лагерей.

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Их строили во время 200-летней войны римлян на полуострове в конце I века до нашей эры. Находки доказывают, что легионеров на эту войну пришло гораздо больше, чем считалось ранее.

Следов римских фортов сохранилось мало. Технология дистанционного зондирования помогла выявить засыпанные рвы и уничтоженные земляные и каменные валы. Легионеры обычно полностью разбирали свои лагеря. Почти все найденные объекты имели правильную прямоугольную форму. Такое количество лагерей указывает, что Римская империя владела большим количеством ресурсов.

Недавно в столице Иордании Аммане нашли руины древней общественной бани. На нее напали рабочие, которые прокладывали новый канализационный коллектор в центре города. Ученые предполагают, что бани заложили римляне около II - III вв. до н. е. Такой возраст показали остатки керамики.

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