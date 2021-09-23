В интернете опубликовали данные о 1470 жертвах репрессий

База данных "Украинский мартиролог ХХ вв." продолжает наполняться. Фото: archives.gov.ua

В базу данных "Украинский мартиролог ХХ вв." добавили информацию о 1470 жертвах репрессий.

Добавили информацию из Государственных архивов Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской областей и Центрального государственного архива высших органов власти и управления.

К ресурсу также добавили 11 фотодокументов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали данные о 601 репрессированном украинце

Предоставленную информацию проработали специалисты Центрального государственного электронного архива Украины. Теперь в базе данных "Украинский мартиролог ХХ вв." доступна информация о 74995 репрессированных лиц.

6 ноября 2020 года Государственная архивная служба Украины презентовала восстановление научно-поискового интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века". "Цель интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века" - создание электронной базы данных, в которой будет размещена фотоинформация и краткие биографические данные о жертвах репрессий коммунистического тоталитарного режима, их последующей реабилитации", - отметил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.