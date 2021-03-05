В городе объявили охоту на крыс

Американские медики исследовали зараженных крыс, чтобы узнать районы распространения чумы 1900-го в Сан-Франциско. Фото: disgustingmen.com

В Сан-Франциско в США 6 марта 1900-го началась эпидемия бубонной чумы. Длилась 4 года.

Чума была страшной убийцей эпохи средневековья - она ​​имела разрушительный эффект на население Европы ХIV-ХV века. Бубонная чума характеризуется появлением на теле характерных бубнил, что со временем становились черными. Именно поэтому получила имя "Черная смерть". Чума переносилась блохами, которые чаще всего встречались на крысах.

Пандемия чумы началась за пять лет до того в Китае. Через морские торговые пути инфекция распространилась на приморские порты мира - сначала в Индию, потом в США. Инфицированные крысы и блохи переносили заболевания, разбегались из кораблей по городу. Больше всего случаев смертей было в квартале Чайнатаун, у порта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы преодолеть епидемию, людей заставляли обкуриваит дома ладаном

1-м заболел и умер китаець Винь Чу Кинь. Хирурги подтвердили, что он - 1-я жертва чумы. Городские медики забили тревогу. Объявили карантин в Чайнатауне. Подозрительные лавки, бордели и другие подозрительные места скопления людей и крыс закрыли.

Земляные полы зданий заливали бетоном. В районе началась охота на крыс. Благодаря всем этим мерам вспышку бубонной чумы удалось локализовать и остановить. Однако город был объявлен свободным от болезни только в 1908 году.

Человечеству известны 3 пандемии чумы. 1-й была "чума Юстиниана" в VI веке в регионах Средиземноморья, 2-й - "Черная смерть" в XIV веке в Азии, Европе и Северной Африке. Предшествовало развития 3-й пандемии активизация природных очагов чумы в Азии. Завершилась 3-я пандемия только в 1959 году. Примерное количество жертв в мире, вызванных ею, составляет 15 млн человек.

В городке Йем в Дербишире у Лондона, 17 сентября 1665-го зафиксировали первые смерти от бубонной чумы. Чума распространилась югом Англии и дошла до Лондона второй волной. Там уже фиксировали смерти с весны.