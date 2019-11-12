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вторник, 12 ноября 2019 11:58

В горах нашли город древней цивилизации

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Археологи обнаружили древний город на вершине Андских гор в Перу. Он находится на 1,5 км. выше всемирно известной достопримечательности цивилизации инков Мачу-Пикчу и, вероятно, является более древним.

Город нашли с помощью современной технологии LIDAR - идентификации и определения дальности с помощью света. Она позволила команде просмотреть местность сквозь густые кусты и кактусы, которые покрывают вершины гор. На основе собранных данных создали подробные 3D карты топографии, передает News Week.

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Исследователи увидели руины круглых зданий, характерные для племен, живших в этой местности до инков. Но при этом присутствовала и типичная терраса самих инков.

Поселение находится в археологической зоне, известной как Wat'a, что на местном означает "остров". Ученые утверждают, что оно было своеобразным шаблоном для Мачу-Пикчу, построенного в середине XV в.

Автор: National Geographic
  В Перу нашли остатки города, который древнее чем Мачу-Пикчу
В Перу нашли остатки города, который древнее чем Мачу-Пикчу

Автор: newsweek.com
  Цивилизация, предшествовавшая инкам, строила круглые каменные сооружения. Впоследствии инки усилили склоны террасами
Цивилизация, предшествовавшая инкам, строила круглые каменные сооружения. Впоследствии инки усилили склоны террасами

На вершине горного хребта в Перу американский исследователь Хайрем Бингем 24 июля 1911 года нашел "потерянный город" инков Мачу-Пикчу. Он был построен во второй половине XV века как горный приют правителей инков. Покинули город в 1572 году из-за оспы, занесенной в горные районы Анд испанскими конкистадорами. Город находился только в 80 километрах от столицы инков в Куско, но испанцы не нашли Мачу-Пикчу, что уберегло его от грабежа и перестройки.

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