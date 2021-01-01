В Галичине начала выходить украинская газета

1 января 1880 начала выходить газета "Діло". Фото: Kurs.if

1 января 1880 году во Львове вышел первый номер ежедневной газеты "Діло". Она была ведущим изданием Галичины до Второй мировой войны.

Первым редактором "Діла" стал украинский литератор Владимир Барвинский.

Газета выходила с периодичностью два раза в неделю в 1880-1882 годах, три раза в неделю в 1883-1887 годах и ежедневно с 1888 года.

"Діло" отстаивала идеи народников. Выступала за отдельность украинского народа и развитие государственности. Вступала в споры с галицким москвофилами. При этом газета не стала рупором какой-то одной галицкой партии. Подавала сбалансированные и взвешенные публикации. Выступала с критикой украинских политиков.

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Изданию удалось получить популярность среди галичан и финансовую стабильность. В конце своего существования "Діло" получало наибольшее финансирование через рекламу.

Газета выходила до самого вступления советских войск во Львов. Большевики раскритиковали издание. В редакции дела на пл. Рынок, 10 разместилась газета "Вільна Україна". Последнего редактора "Діла" Ивана Нимчука посадили в Лубянскую тюрьму.

3 декабря 1920 польский сейм ликвидировал автономию Галичины. На землях Западной Украины образовали Львовское, Станиславское и Тернопольское воеводства. Лига Наций приписала Польше обеспечить национальную автономию Украинской. Но это не выполняли.