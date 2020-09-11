В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения

В Казахстане нашли древнее захоронение. Фото: alau.kz

В Казахстане археологическая экспедиция обнаружила древнее захоронение.

На могильнике Каратомар занимались плановыми раскопками. Неожиданно узнали о находке крестьян, передает "Алау".

"Нам местные жители передали археологические находки - керамику, сосуды. Мы выехали и обнаружили, что там разрушается археологический памятник - могильник. Тоже эпохи бронзы, но немного более позднего периода. Могильник подмывается береговой линией, и часть ям уже разрушена полностью, а часть оказалась под угрозой разрушения", - рассказал заведующий археологической лаборатории Костанайского регионального университета имени Байтурсынова Андрей Логвин.

В могильнике провели спасательные раскопки.

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"Скорее всего, это могильник детский, судя по размерам ям. В ямах, которые мы расчистили, скелета практически нет. Были мелкие сожжены кости. Это говорит о наличии обряда кремации", - уточнил Логвин.

В захоронении нашли браслеты, ножи, керамику и другие артефакты. Их исследуют в лаборатории.

В долине эл Сази в Восточном Казахстане археологи обнаружили золотые миниатюрные предметы, выполненные в скифском зверином стиле. Ими украшали конскую сбрую.