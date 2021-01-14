В древнем захоронении обнаружили вещь, через которую общались с богами

В захоронении нашли нефритовую цикаду. Фото: russian.news.cn

В Центральном Китае археологи нашли нефритовую цикаду возрастом более 3,6 тыс. лет.

Ее обнаружили в захоронении на участке дворцов городища Эрлитоу в городе Яньши провинции Хэнань, сообщает "Синьхуа".

Городище Эрлитоу считают столицей династии Ся.

Цикада имеет длину в 4 см. Ее поместили в центр могилы, сообщил научный сотрудник Института археологии Академии общественных наук Китая, руководитель археологического проекта Чжао Хайтао.

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Линьку и преобразования цикад в древности связывали с мистической силой. Найденая фигурка цикады была предназначена для общения с богами.

В могиле археологи нашли рекордное количество предметов. Обнаружили керамику, лаковые изделия.

В древних могильниках Яньхай на северо-западе Китая археологи нашли 3 кожаных шарика. Находки позволяют предположить, что жители Китая играли в мяч около 2,9-3,2 тыс. лет назад.