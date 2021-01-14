В древнем захоронении обнаружили вещь, через которую общались с богами

 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 315
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1215
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2367
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1053
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 414
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1629
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1917
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 477
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1017
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
5
20
12
7
Всадники и драконы - открыли древние гробницы вельмож
Всадники и драконы - открыли древние гробницы вельмож
В поле нашли 7 тыс. золотых и серебряных монет
В поле нашли 7 тыс. золотых и серебряных монет
Как выглядел зимний Киев под немецкой оккупацией - подборка фото
Как выглядел зимний Киев под немецкой оккупацией - подборка фото
Ритуальные бои и ряженые. Какие архаические традиции на Маланки сохранились до наших дней
Ритуальные бои и ряженые. Какие архаические традиции на Маланки сохранились до наших дней
Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей
Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей
Видео
Все видео
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 315
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1917
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 360
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1287
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 01:13

В древнем захоронении обнаружили вещь, через которую общались с богами

  Комментировать
В древнем захоронении обнаружили вещь, через которую общались с богами
В захоронении нашли нефритовую цикаду. Фото: russian.news.cn

В Центральном Китае археологи нашли нефритовую цикаду возрастом более 3,6 тыс. лет.

Ее обнаружили в захоронении на участке дворцов городища Эрлитоу в городе Яньши провинции Хэнань, сообщает "Синьхуа".

Городище Эрлитоу считают столицей династии Ся.

Цикада имеет длину в 4 см. Ее поместили в центр могилы, сообщил научный сотрудник Института археологии Академии общественных наук Китая, руководитель археологического проекта Чжао Хайтао.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реставрировали древнюю китайскую колесницу

Линьку и преобразования цикад в древности связывали с мистической силой. Найденая фигурка цикады была предназначена для общения с богами.

В могиле археологи нашли рекордное количество предметов. Обнаружили керамику, лаковые изделия.

В древних могильниках Яньхай на северо-западе Китая археологи нашли 3 кожаных шарика. Находки позволяют предположить, что жители Китая играли в мяч около 2,9-3,2 тыс. лет назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В древнем захоронении обнаружили вещь, через которую общались с богами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 26489
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 8802
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 8371
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 8137
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 7947
История
Как на Маланку узнать о будущем
Как на Маланку узнать о будущем Просмотров: 369
Всадники и драконы - открыли древние гробницы вельмож
Всадники и драконы - открыли древние гробницы вельмож
5
 Просмотров: 342
В поле нашли 7 тыс. золотых и серебряных монет
В поле нашли 7 тыс. золотых и серебряных монет
5
 Просмотров: 2547
Катапульта сработала - 1-й летчик воспользовался креслом безопасности
Катапульта сработала - 1-й летчик воспользовался креслом безопасности
 1 Просмотров: 1422
Как выглядел зимний Киев под немецкой оккупацией - подборка фото
Как выглядел зимний Киев под немецкой оккупацией - подборка фото
20
 Просмотров: 5112
Больше всего комментируют
3
В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
Сторонников независимости давили танками
1
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
Голосов: 821
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть