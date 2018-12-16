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воскресенье, 16 декабря 2018 23:13

В древнем захоронении нашли артефакты из клювов птиц

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В древнем захоронении нашли артефакты из клювов птиц
В могильнике нашли предметы из клювов. Фото: VN.ru

Объекты из клювов птиц нашли сибирские археологи в одном из районов Новосибирской области РФ.

"Мы в Венгеровском районе нашли несколько могильников, относящихся к периоду бронзы, и несколько вещей, которые до сих пор понять не можем: например, сосредоточение клювов птиц, либо цапель, либо журавлей. Из них выполнен какой-то предмет: либо доспех, либо щит. Пока это все находится у реставраторов", - сообщил советник директора Института археологии и этнографии (ИАЕТ) Сибирского отделения РАН, академик Вячеслав Молодин.

Находка относится к одиновской культурной эпохи ранней бронзы, которая существовала на больших пространствах левого и правого берега Иртыша.

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"Эти предметы из клювов найдены в двух захоронениях, может, это элементы одежды", - добавил археолог.

Возраст находки - от середины 3-го тысячелетия до начала 2-го тысячелетия до н. е.

В британском графстве Йоркшир археологи обнаружили необычное захоронение. Исследование останков привело ученых к выводу, что современники считали покойного вампиром.

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