В Днепре водолазы обнаружили древние судна

Подводные археологи возле острова Хортица обнаружили плоскодонный транспорт XIX века и шлюпку времен русско-турецкой войны 1735-1739 годов.

Экспедиция под руководством Дмитрия Кобалия продолжалась с 27 февраля по 2 марта в акватории Старого Днепра, сообщает "Історична правда".

Работа под водой в зимний период требует особого снаряжения. Но видимость на дне достигает 4-5 м. Это позволяет лучше увидеть объекты.

С помощью методов фотограмметрии создали 3D модели для изучения состояния археологических объектов.

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Археологи говорят, что на дне Днепра немало объектов культурного наследия, требующих сохранения.

На территории заповедника "Хортица" в Запорожье начали строить модель старинного казацкого судна "Дуб". Делают по чертежам XVII в. и аутентичной технологии. В строительстве принимают участие более 100 археологов и волонтеров.