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среда, 08 мая 2019 11:43

В центре Львова побили композитора

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В центре Львова побили композитора
8 мая 2000 избили Игоря Билозира. Фото: "День"

В центре Львова на проспекте Шевченко 8 мая 2000-го избили украинского певца и композитора Игоря Билозира.

Его с друзьями пригласили на празднование дня рождения в "Цісарській кав'ярні". Пели песню "Перший сніг". Рядом сидела компания русскоязычных. Они попросили перестать петь. Сказали, что певец не дает им слушать шансон.

"Среди нас присутствует народный артист Украины Игорь Билозир. Мы исполняем его песню", - ответил журналист Николай Гнатовский. За другим столом начали оскорбительно высказываться относительно украинского языка и украинцев. Начался конфликт, но приехала милиция и остановила посетителей кафе.

Игорь Билозир попытался помириться. Подошел к компании русскоязычных и протянул руку. Те отказали.

Журналиста Гнатовского и Билозира избили, когда они шли домой. Напали Юрий Калинин и Дмитрий Воронов. Билозир получил смертельный пролом черепа.

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Воронов оказался сыном первого заместителя начальника Львовского городского управления МВД. Служил старшим лейтенантом в отделе Западного оперативного командования, которое занималось контрразведкой. Должен был поступать в Институт военной дипломатии в Киеве. Юрий Калинин - предприниматель, бывший солдат погранвойск.

20 дней медики пытались спасти Билозира. Он скончался в ночь на воскресенье 28 мая 2000-го. Певца похоронили на Лычаковском кладбище.

Юрия Воронова и Дмитрия Калинина приговорили к 15 и 12 годам лишения свободы соответственно.

28 ноября 1970-го убили украинскую художницу Аллу Горскую. 30 ноября ее муж Виктор Зарецкий выехал в Васильков. Попросил у милиции открыть дом. Двери открыли только на следующий день. Сказали, что поздно обратился. В подвале нашли тело Горской.

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Дата
08
мая

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