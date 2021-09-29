В античном театре обнаружили VIP-места

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
1 Просмотров: 495
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1053
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1458
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 441
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2097
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1521
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1062
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 729
Фото
Все фото
8
12
12
3
6
30-метровый корабль и парадный шлем - показали уникальные фото могилы англосаксонского короля
30-метровый корабль и парадный шлем - показали уникальные фото могилы англосаксонского короля
Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото
Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами
Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами
Челюсть мамонта и орудия труда - в Украине нашли поселение, которому 20 тыс. лет
Челюсть мамонта и орудия труда - в Украине нашли поселение, которому 20 тыс. лет
Видео
Все видео
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Интервью
1/5
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 342
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 549
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1818
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3510
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 810
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 207
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 01:13

В античном театре обнаружили VIP-места

  Комментировать
В античном театре обнаружили VIP-места
Богатые жители имели собственные места на стадионах. Фото: Daily Mail

Археологи нашли места для богатых в античном амфитеатре в городе Пергам на западе Турции.

Эксперты из Немецкого археологического института в Берлине утверждают, что амфитеатр выглядел так же как Колизей в Риме. Вмещал до 50 тыс. человек, сообщает Daily Mail.

Среди тысяч зрительских рядов были VIP-ложи с выгравированными греческими буквами.

"Здесь хотели построить копию Колизея, который могли бы посещать все слои общества. Но для людей из высшего сословия были отведены отдельные места в специальных ложах с выгравированными на них именами", - говорит автор исследования Феликс Пирсон.

В амфитеатре показывали бои гладиаторов и животных. Там происходили публичные казни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На территории железнодорожного вокзала обнаружили остатки храма

Всего обнаружили пять именных зрительских мест. Но их могло быть больше. По словам ученых, VIP-зоны очень похожи на те, которыми пользуются зрители на современных стадионах и развлекательных заведениях.

В античном городе Кибиров на территории современной Турции археологи обнаружили 30 могил. Раскопки проводили в руинах большого храмового комплекса. Могилы обнаружили под базиликой. Это указывает на то, что захоронение принадлежали представителям элиты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В античном театре обнаружили VIP-места». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 8478
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 5616
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 4428
Стало известно, возглавит ли Маркевич &quot;Металлист&quot;
Стало известно, возглавит ли Маркевич "Металлист" Просмотров: 3933
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 2889
История
Нацисты сожгли останки расстрелянных в Бабьем Яру
Нацисты сожгли останки расстрелянных в Бабьем Яру
 Просмотров: 243
"Видела, как в овраг сбрасывали младенцев" - опубликовали воспоминания свидетелей убийств в Бабьем Яру
"Видела, как в овраг сбрасывали младенцев" - опубликовали воспоминания свидетелей убийств в Бабьем Яру Просмотров: 252
30-метровый корабль и парадный шлем - показали уникальные фото могилы англосаксонского короля
30-метровый корабль и парадный шлем - показали уникальные фото могилы англосаксонского короля
8
 Просмотров: 900
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
7
 Просмотров: 342
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
2
Венгрия намерена мешать вступлению Украины в НАТО
1
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
Голосов: 109
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть