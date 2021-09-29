В античном театре обнаружили VIP-места

Богатые жители имели собственные места на стадионах. Фото: Daily Mail

Археологи нашли места для богатых в античном амфитеатре в городе Пергам на западе Турции.

Эксперты из Немецкого археологического института в Берлине утверждают, что амфитеатр выглядел так же как Колизей в Риме. Вмещал до 50 тыс. человек, сообщает Daily Mail.

Среди тысяч зрительских рядов были VIP-ложи с выгравированными греческими буквами.

"Здесь хотели построить копию Колизея, который могли бы посещать все слои общества. Но для людей из высшего сословия были отведены отдельные места в специальных ложах с выгравированными на них именами", - говорит автор исследования Феликс Пирсон.

В амфитеатре показывали бои гладиаторов и животных. Там происходили публичные казни.

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Всего обнаружили пять именных зрительских мест. Но их могло быть больше. По словам ученых, VIP-зоны очень похожи на те, которыми пользуются зрители на современных стадионах и развлекательных заведениях.

В античном городе Кибиров на территории современной Турции археологи обнаружили 30 могил. Раскопки проводили в руинах большого храмового комплекса. Могилы обнаружили под базиликой. Это указывает на то, что захоронение принадлежали представителям элиты.