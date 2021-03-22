Узнали больше об убийцах древнерусского князя, который спалил Киев

 
Ексклюзивы
1/5
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 45
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 711
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 981
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
9 Просмотров: 2295
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1044
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 540
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1143
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 774
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
16
4
20
5
19
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
У старій друкарні відкрили унікальний музей
У старій друкарні відкрили унікальний музей
Видео
Все видео
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
Президент Литвы выступал на украинском языке
Президент Литвы выступал на украинском языке
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Как казаки находили общий язык с татарами
Как казаки находили общий язык с татарами
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1044
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 459
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 801
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 225
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1143
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 540
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 12:55

Узнали больше об убийцах древнерусского князя, который спалил Киев

  Комментировать
Узнали больше об убийцах древнерусского князя, который спалил Киев
Надпись XII в. восстановили с помощью 3D моделирования Иллюстрация: rssda.su

Специалисты из РАН восстановили надпись, обнаруженную на стене храма в российском Переславле-Залесском. Она содержала информацию об убийцах древнерусского князя Андрея Боголюбского.

Надпись нашли 6 лет назад на аутентичной стене собора XII в. Тогда предположили, что ее оставили через год после убийства князя - в 1175-м. Прочитать надпись полностью ученые не смогли, ведь была сильно поврежденной, информируют российские СМИ.

Позже исследователи сфотографировали ее и загрузили в программы 3D моделирования. Благодаря этому им удалось подсветить и выделить поврежденные участки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правителя Киева отравили на пиру

Ученые рассказывают, что давний автор вспоминает имена 12 мятежников, в то время как в летописи сообщают о 4. Один из заговорщиков владел редким по тем временам именем - Стырят, а еще один убийца - Ефрема Моизич - мог быть потомком уроженца Волжской Булгарии. Сам Боголюбский был наполовину половцем.

Также монах в надписи наслал на убийц проклятие, что, по словам ученых, является первым доказательством предания анафеме государственных преступников.

По информации лаборатории RSSDA, оригинальный текст выглядел так:

Петръ (Фралъвичь), Амбалъ, Якы[мъ] Куцковичь, Офрѣмъ [Мои]зичь, Добры[н]а М[и]китичь, Ур…, Микита, Петр[ъ] Иванковичь, Фрольць, Миръшька, Пьтръко, Стырята – си суть убиици великаго князя Анъдрѣя. Да будуть прокляти и въ с…

Мѣсяця июня 29 убиенъ бысть князь Анъдрѣи своими паробкы. Овому вѣчная память, а симъ вѣчная мука. Ачь кто в помы[шлен]

Бояре-заговорщики убили 63-летнего владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского в Боголюбово, теперь Владимирская область Российской Федерации 29 июня 1174-го. Князь был сыном владимиро-суздальского князя Юрия Долгорукого и внуком Великого Киевского князя Владимира Мономаха.

В течение 1149-1150 и 1155-1156 годов был князем вышгородским, а в течение 1550-1551 годов пересопницко-туровским. Мечтал перенести политический центр Руси в Суздаль. Прославился жестоким походом на Киев 1169-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Узнали больше об убийцах древнерусского князя, который спалил Киев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
марта

Украинские бойцы прорвались из окружения

В столицу ввели танки

Самое читаемое
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 24444
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 11484
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 8217
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 6732
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
7
 Просмотров: 6372
История
Находка в центре Одессы может изменить сведения о ее прошлом
Находка в центре Одессы может изменить сведения о ее прошлом Просмотров: 180
Украинские бойцы прорвались из окружения
Украинские бойцы прорвались из окружения
 Просмотров: 792
В столицу ввели танки
В столицу ввели танки
 1 Просмотров: 1251
Раскопали городские укрепления, которым более 1 тыс. лет
Раскопали городские укрепления, которым более 1 тыс. лет Просмотров: 207
Запатентовали новый музыкальный инструмент
Запатентовали новый музыкальный инструмент
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
13
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
9
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Голосов: 2
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть