Узнали больше об убийцах древнерусского князя, который спалил Киев

Надпись XII в. восстановили с помощью 3D моделирования Иллюстрация: rssda.su

Специалисты из РАН восстановили надпись, обнаруженную на стене храма в российском Переславле-Залесском. Она содержала информацию об убийцах древнерусского князя Андрея Боголюбского.

Надпись нашли 6 лет назад на аутентичной стене собора XII в. Тогда предположили, что ее оставили через год после убийства князя - в 1175-м. Прочитать надпись полностью ученые не смогли, ведь была сильно поврежденной, информируют российские СМИ.

Позже исследователи сфотографировали ее и загрузили в программы 3D моделирования. Благодаря этому им удалось подсветить и выделить поврежденные участки.

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Ученые рассказывают, что давний автор вспоминает имена 12 мятежников, в то время как в летописи сообщают о 4. Один из заговорщиков владел редким по тем временам именем - Стырят, а еще один убийца - Ефрема Моизич - мог быть потомком уроженца Волжской Булгарии. Сам Боголюбский был наполовину половцем.

Также монах в надписи наслал на убийц проклятие, что, по словам ученых, является первым доказательством предания анафеме государственных преступников.

По информации лаборатории RSSDA, оригинальный текст выглядел так:

Петръ (Фралъвичь), Амбалъ, Якы[мъ] Куцковичь, Офрѣмъ [Мои]зичь, Добры[н]а М[и]китичь, Ур…, Микита, Петр[ъ] Иванковичь, Фрольць, Миръшька, Пьтръко, Стырята – си суть убиици великаго князя Анъдрѣя. Да будуть прокляти и въ с…

Мѣсяця июня 29 убиенъ бысть князь Анъдрѣи своими паробкы. Овому вѣчная память, а симъ вѣчная мука. Ачь кто в помы[шлен]

Бояре-заговорщики убили 63-летнего владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского в Боголюбово, теперь Владимирская область Российской Федерации 29 июня 1174-го. Князь был сыном владимиро-суздальского князя Юрия Долгорукого и внуком Великого Киевского князя Владимира Мономаха. В течение 1149-1150 и 1155-1156 годов был князем вышгородским, а в течение 1550-1551 годов пересопницко-туровским. Мечтал перенести политический центр Руси в Суздаль. Прославился жестоким походом на Киев 1169-го.