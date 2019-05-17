Утвердили новое украинское правописание

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 5301
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 54635
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 990
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1395
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2169
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 774
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 351
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6391
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7569
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1854
Фото
Все фото
15
27
14
4
19
Золотой плащ и голова лошади - раскопали курган сарматского вождя
Золотой плащ и голова лошади - раскопали курган сарматского вождя
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
Раскопали богатый античный город
Раскопали богатый античный город
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Видео
Все видео
Вагоны метро заклеили необычными плакатами
Вагоны метро заклеили необычными плакатами
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 351
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 621
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1728
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9450
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1332
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 396
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 14:45

Утвердили новое украинское правописание

  Комментировать
Утвердили новое украинское правописание
16 мая 1919-го одобрили украинское правописание Фото: uahistory.com

Украинская академия наук приняла "Найголовніші правила українського правопису" 17 мая 1919-го.

Работу над документом в Украинской академии наук начали за 2 месяца до того. Создали отдельную правописно-терминологическую комиссию, которую возглавил академик Агафангел Крымский. Комиссия по правописанию дополнила и упорядочила "Найголовніші правила українського правопису" 1918-го.

Измененный вариант правописания был одобрен общим собранием Академии наук. Опубликовали его 1921-го под названием "Найголовніші правила українського правопису". Оно получило статус первого украинского академического правописания.

"Найголовніші правила українського правопису" способствовали сближению западной правописной традиции с общеукраинским правописанием. Правила признали и начали популяризировать в Галичине, на Буковине и Волыни. 1922-го на их основе Научное общество им. Тараса Шевченко во Львове приняло "Правописні правила".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве запретили вывески на русском

"Найголовніші правила українського правопису" имели 14 печатных страниц и состояли из 2 разделов. В первый раздел входили 32 параграфа, посвященные правописанию украинских слов. Во второй раздел "Правопис чужих слов в українській мові" входили 14 параграфов, посвященных правописанию слов иноязычного происхождения.

Правописание 1921-го стало основой для составления всех последующих. С определенными изменениями и исправлениями издавался в 1928, 1933, 1946, 1960 и 1990 годах. Последнее издание украинского правописания с изменениями было осуществлено 1993-го.

15 февраля 1919-го Украинская Национальная Рада Западных областей УНР приняла Закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

Украинский язык должны были употреблять все государственные учреждения, общественные институты и государственные предприятия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Утвердили новое украинское правописание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Утвердили новое украинское правописание

Президент подал в отставку под давлением общественности

Самое читаемое
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 55696
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 54608
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 28163
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
8
 Просмотров: 26111
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки Просмотров: 17794
История
В России создали систему концлагерей для врагов режима
В России создали систему концлагерей для врагов режима Просмотров: 369
Доказали, что депортация крымских татар была геноцидом
Доказали, что депортация крымских татар была геноцидом Просмотров: 387
Президент подал в отставку под давлением общественности
Президент подал в отставку под давлением общественности
 Просмотров: 1440
Нашли рекордный клад римских монет
Нашли рекордный клад римских монет Просмотров: 2592
Золотой плащ и голова лошади - раскопали курган сарматского вождя
Золотой плащ и голова лошади - раскопали курган сарматского вождя
15
 Просмотров: 3447
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
5
Инаугурации 20 мая: у Зеленского увидели зраду
3
Рада определилась с днем инаугурации Зеленского
2
Назвали "красные линии" для Зеленского
Голосов: 502
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua