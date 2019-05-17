Утвердили новое украинское правописание

16 мая 1919-го одобрили украинское правописание Фото: uahistory.com

Украинская академия наук приняла "Найголовніші правила українського правопису" 17 мая 1919-го.

Работу над документом в Украинской академии наук начали за 2 месяца до того. Создали отдельную правописно-терминологическую комиссию, которую возглавил академик Агафангел Крымский. Комиссия по правописанию дополнила и упорядочила "Найголовніші правила українського правопису" 1918-го.

Измененный вариант правописания был одобрен общим собранием Академии наук. Опубликовали его 1921-го под названием "Найголовніші правила українського правопису". Оно получило статус первого украинского академического правописания.

"Найголовніші правила українського правопису" способствовали сближению западной правописной традиции с общеукраинским правописанием. Правила признали и начали популяризировать в Галичине, на Буковине и Волыни. 1922-го на их основе Научное общество им. Тараса Шевченко во Львове приняло "Правописні правила".

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"Найголовніші правила українського правопису" имели 14 печатных страниц и состояли из 2 разделов. В первый раздел входили 32 параграфа, посвященные правописанию украинских слов. Во второй раздел "Правопис чужих слов в українській мові" входили 14 параграфов, посвященных правописанию слов иноязычного происхождения.

Правописание 1921-го стало основой для составления всех последующих. С определенными изменениями и исправлениями издавался в 1928, 1933, 1946, 1960 и 1990 годах. Последнее издание украинского правописания с изменениями было осуществлено 1993-го.

15 февраля 1919-го Украинская Национальная Рада Западных областей УНР приняла Закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях. Украинский язык должны были употреблять все государственные учреждения, общественные институты и государственные предприятия.