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воскресенье, 20 июня 2021 08:20

Установили секретную линию между двумя государствами

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Установили секретную линию между двумя государствами
Кабель "красной линии" проложили маршруту Вашингтон-Лондон-Копенгаген-Хельсинки-Москва. На фото первый телетайп линии. Фото: Президентская библиотека LBJ

После кубинского ракетного кризиса Советский Союз и США 20 июня 1963-м подписали соглашение об установлении "красного телефонной связи" между Вашингтоном и Москвой. Главная задача этой линии - избежать ядерной войны.

В Женеве США и СССР подписали Меморандум о взаимопонимании. Одним из последствий этого документа стало прокладки прямого правительственного кабеля, предназначенного для общения на самом высоком правительственном уровне.

Выделили даже отдельную радиочастоту. Разговоры были закодированы и технически защищены Устройство имело 4 телетайпы - по два для английского и русского алфавита. Кабель был проложен маршруту Вашингтон-Лондон-Копенгаген-Хельсинки-Москва.

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Горячую линию было введено в действие 30 августа. Линию нужно было ежедневно тестировать. Происходил постоянный обмен стихами и историями. Все сообщения из США в СССР направлялись на английском языке с использованием латиницы. А все сообщения из Москвы в Вашингтон передавали по-русски с использованием кириллицы.

Кремль впервые официально использовал горячую линию в 1967-м во время шестидневной арабо-израильской войны. Хотели предотвратить возможные недоразумения между группами кораблей советского Черноморского и американского 6-го флота. Они опасно близко подошли друг к другу в Средиземном море.

Сейчас горячая линия до сих пор состоит из двух спутниковых и одной телеграфной линии. Информация о модернизации остается засекреченной.

25 октября 1962 го советский лидер Никита Хрущев в послании к американскому президенту Джона Кеннеди согласился вывести с Кубы ядерные ракеты в обмен на отказ США от намерения осуществить военную интервенцию на остров.

1 мая 1961 Фидель Кастро объявил о социалистическом характере кубинской революции. Тогда началась тесная экономическая и военное сотрудничество Кубы с СССР и размещение советских ядерных ракет на острове. Это привело к Карибскому кризису 1962 года. Кризис поставил Советский Союз и США на грань возникновения ядерной войны.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
июня

Установили секретную линию между двумя государствами

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