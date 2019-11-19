На аукционе Violity продали редкий геральдический топор времен Киевской Руси. По предварительной информации артефакт раскопали в Черниговской области.

За лот удалось выручить около $ 10 тыс, сообщает в Facebook пользователь Nick Hellas.

Топор имеет рисунок трезубца Рюриковичей, инкрустированный серебром. Вероятно, принадлежал знатному человеку - дружиннику, боярину или представителю княжеской семьи.

В комментариях украинцы выражают возмущение по поводу распродажи исторических памятников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выставили на продажу архив лидера российских белогвардейцев

Автор: Facebook Уникальный топор с трезубцем времен Руси продали на аукционе за $ 10 тыс.

Автор: Facebook Уникальный топор с трезубцем времен Руси продали на аукционе за $ 10 тыс.

Автор: Facebook Уникальный топор с трезубцем времен Руси продали на аукционе за $ 10 тыс.

В Крыму оккупанты выставили на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института в Симферополе. Здание получило стартовую цену в 232,3 млн рублей - более 87 млн ​​грн.