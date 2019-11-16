Оккупанты продают здание украинского института

Выставили на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института. Фото: "Главком"

В Крыму оккупанты выставили на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института в Симферополе.

Здание получило стартовую цену в 232,3 млн рублей - более 87 млн ​​грн, сообщает "Радио Свобода".

Основной корпус и семь подсобных помещений общей площадью 3405 кв.м выставили на торги одним лотом.

Крымское отделение института является единственной в Украине отраслевой научно-исследовательской организацией, которая выполняла научно-исследовательские и опытно-методические работы в области геологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России осудили 6 крымчан к колонии строгого режима

Оно было создано в 1956 году. С 2000 года отделение находилось под эгидой Министерства экологии и природных ресурсов Украины. До оккупации в нем работало 145 научных сотрудников. Из них 6 докторов и 34 кандидата наук.

Аукцион состоится 9 декабря, заявки принимаются до 5 декабря.

За последний год оккупанты переселили в Крым почти 100 тыс. человек. Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил об этом на 3-й международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона.