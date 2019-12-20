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пятница, 20 декабря 2019 14:26

Уникальный меч пытались переслать по почте из Киева в Чехию

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Уникальный меч пытались переслать по почте из Киева в Чехию
Черные археологи распродают древние артефакты Фото: polskieradio.pl

Сотрудники Польской Краевой налоговой администрации в городе Дембица обнаружили 8 фрагментов меча эпохи бронзы. Исторический артефакт отправили в посылке из Киева в Чехию.

Специалисты называют меч длиной около 50 см. ценной находкой. Согласно декларации отправителя, там должны были быть элементы отделки интерьера, стоимость которых была оценена в 50 грн. - около 8 злотых, сообщает "Историческая Правда".

Артефакт имеет все признаки археологической находки. На его поверхности зафиксированы повреждения, возникшие недавно, вероятно во время выкапывания.

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Точную стоимость предмета установят после экспертизы в Национальном институте наследия Польщи. Далее делом заниматься Подкарпатское таможенно-налоговое управление в Перемышле.

Иностранный бизнесмен хотел незаконно ввезти в Украину 3 контейнера с японскими артефактами ХVIII-XIX в. Общая сумма исторических ценностей составила $ 300 тыс.

Все предметы изъяли для проведения дальнейших экспертиз. По факту контрабанды начали уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

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