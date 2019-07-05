Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко

Автор: Униан Рожденный 24 августа Левко Лукьяненко всю жизнь боролся за Украину

В возрасте 89 лет в прошлом году умер украинский диссидент Левко Лукьяненко. 27 лет своей жизни он провел в советских концлагерях за борьбу за независимость Украины.

В 1961 году в СССР его приговорили к расстрелу "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Приговор заменили тюремным заключением сроком на 15 лет. В 1976 году Лукьяненко вышел на свободу и стал одним из основателей правозащитного союза "Украинская хельсинская группа". В следующем году его снова арестовали и приговорили к 10 годам тюремного заключения и 5 годам ссылки. В 1988 Лукьяненко вышел на свободу.

Автор: фото из открытых источников Левка ЛукъяненкА поздравляют с принятием Акта провозглашения независимости Украины

Родившись 24 августа 1928 он всю жизнь добивался независимости Украины. 24 августа 1991 стал автором принятого Акта провозглашения независимости. Поэтому этот день называл лучшим в своей жизни.

"Я имел полтора часа чтобы написать Акт провозглашения независимости Украины. Что имел в том и взялся писать - это была школьная тетрадь. В тексте отметил "возрождение независимости", но его заменили на "провозглашение". Потому что последним было петлюровское государство. Важно было написать так, чтобы текст не обсуждали долго и не отложили на второй день. Ибо у коммунистов страх пройдет и они дело завалят", - вспоминал он.

Gazeta.ua собрала несколько метких высказываний Левка Лукьяненка:

"В 20 лет я дал обет неба - получить Украине волю".

"Всю жизнь я видел себя одним из звеньев в цепочке борьбы за независимость Украины. Я для себя решил, что взял знамя борьбы за независимость Украины из рук УПА и должен пронести его столько, сколько смогу. Это и была моя миссия".

"Путин, сам того не осознавая, разбудил и сплотил украинское общество".

"Тот, кто говорит, что независимость упала нам с неба, не знает, что мы получали по 10 лет тюрьмы и ссылки".

Боже, дай моей голове силу излучать мысль, чтобы через надземную сферу зажигать благородные души украинцев на борьбу за независимость

"Война с Московией - это необходимое условие, и мы должны бороться, потому что только поборов Москву, Украина станет по-настоящему независимой. В этом отношении - большие плюсы, потому что впервые за многие века в Украины не много врагов. Украина имеет только одного врага, а многие государства нас поддерживают".

"Задача молодой интеллигенции - быть активными в настоящем политической и общественной жизни. Политика требует политической борьбы. Само не сделается ничто. Если нация хочет, чтобы были изменения, она должна работать, она должна бороться. Я знаю, что это можно сделать".

"Будьте смелы, полагайтесь на судьбу и не бойтесь смерти. А больше всего любите свой край, своих отца и мать, любите Украину. За забором не скрыться. Личное счастье и благополучие возможны только в счастливой, защищенной и уважаемой Родине".

"Будущее Украины зависит от украинцев. Как бы враждебные силы не действовали против Украины, Украина достаточно велика, чтобы, получив государственную волю к борьбе, нейтрализовать антиукраинские планы. Индекс генетического ума украинцев один из крупнейших в мире".

В свободный доступ в сети Интернет выложили аудио-альбом "Песни Украинской революции". Это совместный проект Украинского института национальной памяти, заслуженного артиста Украины Тараса Компаниченко и его группы "Хорея Козацька". Киевский музыкальный коллектив работал над песнями почти год. Проект посвятили 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов.