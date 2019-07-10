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среда, 10 июля 2019 10:05

Украинского инженера осудили на 8 лет

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Автор: twitter.com/history_ukraine
  Сергея Королева осудили на 8 лет 10 июля 1940-го.
Сергея Королева осудили на 8 лет 10 июля 1940-го.

Главного конструктора ракетно-космической промышленности СССР и украинского ученого Сергея Королева осудили 10 июля 1940-го. Суд проводило особое совещание НКВД под председательством Лаврентия Берии. Мужчине назначили 8 лет спецтюрем.

До этому мужчину арестовывали в 1938-м. Проходил по статье 58 Уголовного кодекса СССР - "Подрыв государственной промышленности, совершенный в контрреволюционных целях". Также обвиняли в сотрудничестве с фашистами - в срыве передачи новейших образцов оружия Красной армии. Мужчину пытали в тюрьме, сломали челюсть.

Журналисты спрашивали жену Нину Королеву, не причинили ли ему вреда, на что женщина ответила:

"Он никогда не вспоминал об этом. Он действительно не мог широко открыть рот, и я помню: когда он должен был идти к зубному врачу, он всегда нервничал".

Впоследствии дочь конструктора подтвердила факты насилия над отцом.

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После отбытия наказания в трудовых лагерях на Колыме вернулся в Москву, где 10 июля повторно осужден. Однако расстреливать мужчину никто не собирался. Над ним издевались, но не могли игнорировать его инженерный талант. Работал в московской спецтюрме ЦКБ-29, там конструировал бомбардировщик Ту-2 и разрабатывал проект управляемой торпеды. Тогда переводят в другую тюрьму, где работает над ракетными двигателями нового поколения.

Через 4 года мужчину освободили досрочно, но без реабилитации.

Автор: http://airwar.ru
  Бомбардировщик Туполев - Ту 2, над которым в тюрьме работал Сергей Королев
Бомбардировщик Туполев - Ту 2, над которым в тюрьме работал Сергей Королев

Первый полет механика Игоря Сикорского на аэроплане БиС-2 состоялся 4 июня 1910-го. Самолет получил название по фамилиям студентов Киевского политехнического института Федора Былинкина, Василия Иордана и Игоря Сикорского, которые построили самолет в ангарах КПИ на Куреневке в Киеве.

Аппарат легко отделился от земли и пролетел около 200 шагов на высоте около 1 аршина. В последующие дни полеты продолжались. Удалось достигать до 3 саженей высоты и оставаться 5-10 секунд в воздухе.

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Дата
10
июля

Украинского инженера осудили на 8 лет

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