Украинский князь погиб в Польше

Великий князь Роман Мстиславович погиб в 1205 году Иллюстрация: deduhova.ru

Основатель Галицко-Волынского государства Роман Мстиславич погиб в битве с поляками 19 июня 1205 года. Бой состоялся под Завихостом - теперь Сандомирский повет в Польше. Поражение и смерть великого князя вызвали хаос в государстве.

Великий князь Роман Мстиславич всегда находился в союзе с краковским князем Казимиром Справедливым и его сыновьями Лешком Белым и Конрадом Мазовецким. Однако в начале XIII в. между ними вспыхивает вражда. Вероятно причиной разрыва союза стала борьба за германское наследство. Тогда в крестовом походе погиб император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса. За немецкий престол боролись старейшие европейские династии Вельфов и Гогенштауфенов. Галицко-волынский князь вмешался в эту борьбу. Шел на помощь Филиппу Гогенштауфену, сыну Фридриха.

"Хотел через Польшу перейти в Саксонию и разрушить церкви", - пишет немецкая хроника Альберика.

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Находясь в Польше русичи столкнулись с войсками сандомирского князя Лешка Белого. Он был союзником Вельфов. Роману удалось разбить передовые отряды Лешка и захватить несколько польских поселений. Однако когда великий князь выехал от лагеря поляки окружили его под Завихостом и порубили.

"В настоящее время Роман, сильный князь русичей, отказался платить дань князю Лешку, смело противостоял его власти и, собрав большое войско неожиданно вторгся в пределы Польши. Лешко немедленно собрал большой отряд и поспешил к нему навстречу под Завихост, обрушился на него, захватил и победил. ", - отмечает Большая Польская Хроника "

Похоронен во Владимире. Его смерть принесла разруху на Галицко-Волынские земли. Восстановить отцовское наследство ценой неимоверных усилий сможет только Данил Галицкий в 1238-м.

Роман Мстиславич (1152-1205) происходил из Волынских Мстиславичей, родственников князя Владимира Мономаха. Вместе с отцом и дедом активно боролся за Киевский престол в период феодальной раздробленности. До 1170-го правил Новгородом. Впоследствии по наследству получает Волынское княжество с центром во Владимире. Начинает борьбу за ослабленные боярской смутой Галицкие земли. Выигрывает ее в 1199 году. Провозглашает о создании Галицко-Волынского княжества. Ему удается подавить боярскую оппозицию в новосозданом государстве. "Не убив пчел, не поешь меда" - любит говорить Роман. Женится на Византийской принцессе Анне, от которой имеет двух детей Данила и Василька. В 1203-м совершает поход на Киев и захватывает его. Считался Великим Киевским князем к смерти. Летописцы называют его "самодержцем всей Руси". Пытался преодолеть княжеские распри. Зная европейские традиции, предлагает влиятельным князьям выбирать среди себя Великого князя. Так поступали немецкие кюрфюрсты. "Проект доброго порядка" терпит неудачу. Ходит походами на Литву, Тевтонский орден. Папа Римский Инокентрий III предлагает князю королевскую корону в обмен на распространение католицизма. Роман отказывается. "Как был князем так и буду, а веру свою и своих предков менять не буду", - отвечает он папским легатам. В 1205 идет войной на Польшу.