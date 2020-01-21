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вторник, 21 января 2020 11:06

Украинские воины зашли в тыл россиян

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Украинские воины зашли в тыл россиян
Украинцы прорвали фронт белогвардейцев и перешли в подполье Красной Армии/ Фото: Facebook.com/Календар_українця

Воины Первого зимнего похода решили перейти в подполье Красной армии 21 января 1920-го. Решение приняли на совещании командования в поселке Гусивка Елисаветградской - ныне Кировоградской - области.

Обусловило его почти полное поражение белогвардейцев в боях с большевиками. Те в свою очередь приказали уничтожить Северную группу воинов УНР, к которым сначала относились лишь как к "небольшим бандам Петлюры". Но проукраинская агитационная работа среди населения и успешные маневры изменили их отношение. Против украинцев бросили конницу, 45-ю, 60-ю и латышскую дивизии.

Командарм похода Михаил Омельянович-Павленко решил вывести украинских военных в район Черкассы - Чигирин - Канев и разделить армию на 2 группы, одна из которых сразу начнет бои с большевиками. До 15 февраля, по плану совещания, обе армии должны были объединиться между Чигирином и Черкассами.

"Отаман Тютюнник считал для себя полезным двинуться на север, на Киевщину, ибо с этой округой его связывала предыдущая повстанческая деятельность. Я хотел на Херсонщину и Екатеринославщину, потому что имел сведения о присутствии в районе партизана атамана Гулого-Гуленко, штаб надеялся использовать организацию его района, разведывательные материалы и партизанские отделы", - пишет в воспоминаниях командарм.

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Украинцы прорвали фронт белогвардейцев неподалеку от железнодорожной станции Новоукраинки, вычислив ротации неприятеля и без особых препятствий перешли на оккупированную советами територию.

"Не будет ошибкой сказать, что колонны наши сделали этот марш почти на вражеских глазах, доходило до смешного, до анекдотического: в то время, когда колонны маршировали через железнодорожный переезд, к ним подъехал добровольческий белый разъезд, которому и в голову не могло прийти, что те тени, которые шли мимо хороших полчаса, были эти самые украинцы, которые привели в значительной степени к их общему поражению.

- Держись больше вправо, влево, - кричали белые драгуны извозчикам.

- Падаждите. Гаспадин палковник какая это часть? - поняли, что в колонне должен идти кто-то из начальства.

- Запорожцы! - отвечает им извозчик.

Драгуны исчезли во тьме, но было поздно - колонны были уже далеко", - вспоминал переход Омельянович-Павленко.

В тылу продолжили агитационную работу среди украинцев, стремились поднять Всеукраинское восстание и выгнать оккупантов из страны, но этого сделать не удалось.

6 декабря 1919-го воины Украинской Народной Республики под командованием генерала Михаила Омельяновича-Павленко отправились в Первый зимний поход. Это был масштабный и успешный партизанский рейд по тылам белогвардейской добровольческой и большевистской Красной армий с целью сохранения основы украинского войска.

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Дата
21
января

Украинские воины зашли в тыл россиян

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