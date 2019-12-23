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понедельник, 23 декабря 2019 15:38

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

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Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому
Климентий VIII одобрил Брестскую унию. Фото: Википедия

23 декабря 1595 года папа Римский Климент VIII формально принял украинскую православную церковь под свое руководство.

В следующем году Брестский собор провозгласил объединение православной церкви с римско-католической. Так возникла Украинская греко-католическая церковь.

Греко-католики сохранили свой визаннтийський обряд. Договор предусматривал, что их не будут заставлять внедрять в службах западные элементы. Священники смогли и в дальнейшем жениться. Епископам обещали предоставить места в сенате Речи Посполитой, но этого не выполнили.

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Часть украинцев выступила против унии. Они считали, что она угрожает ассимиляцией с поляками. Сторонники объединения наоборот считали, что это повысит статус украинцев в Рече Посполитой.

Украинская греко-католицика церковь продолжает существовать до сих пор. Она является самой крупной из всех католических церквей восточного обряда.

17 ноября 150 лет назад родился архимандрит Украинской греко-католической церкви польский аристократ, украинский монах, Праведник народов мира, блаженный Католической церкви Климент Шептицкий. Памятные мероприятия в честь Шептицкого проходят в его родовом селе Прилбичи Яворивского района Львовской области.

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Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

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