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среда, 02 сентября 2020 09:20

Украинец подписал Акт о капитуляции Японии

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Украинец подписал Акт о капитуляции Японии
Министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу подписывает Акт о капитуляции Японии. Фото Army Signal Corps photographer LT. Stephen E. Korpanty

В гавани Токио на борту американского лайнера 2 сентября 1945-го в 9-00 подписали Акт о капитуляции Японии. После объявления Советским Союзом войны, атомных бомбардировок американцами городов Хиросима и Нагасаки Япония признала поражение. После 20-мин процедуры закончилась Вторая мировая война.

После объявления Советским Союзом войны Японии и двух атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки японский император Хирохито созвал военный совет. Император объявил, что для страны мир лучше ее разрушение и поручил правительству подготовить текст заявления о капитуляции. Для официальной процедуры подписания Акта о капитуляции президент Трумэн выбрал линкор "Миссури", который принимал активное участие в боях в Тихом океане и носил имя его родного штата. Дату подписания был назначен на 2 сентября, чтобы в Токио могли вовремя прибыть представители всех стран антияпонской коалиции.

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Акт о капитуляции подписал министр иностранных дел Японии Мамору Шигемицу от правительства страны, генерал Йошихиро Умезу от вооруженных сил и верховный главнокомандующий союзных войск МакАртур. За Советский Союз документ на борту линкора Миссури подписал генерал-полковник Кузьма Деревянко - украинец по происхождению. Свои подписи на документе поставили представители США, Китая, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Война кончилась.

Экипаж американского самолета-носителя 9 августа 1945-го в 11:02 сбросил атомную бомбу "Fat Man" ("Толстяк") массой 4,5 т. на японский город Нагасаки. Бомба взорвалась высоко над промышленной долиной, между сталелитейными и вооруженными производствами и торпедным заводом.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
02
сентября

Украинец подписал Акт о капитуляции Японии

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