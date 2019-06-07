Украинцы провели удачный контрудар

Войска Украинской галицкой армии развернули украинский флаг Фото: Реально

Масштабная операция Украинской Галицкой армии - УГА, началась 7 июня 1919-го. Украинские военные заставили отступать втрое превосходящие польские и французские войска по всей линии Галицкого фронта. Наступательные действия вошли в историю как "Чортковское наступление".

1 ноября 1918-го началось украинского-польское противостояние за контроль над Восточной Галицией. Польские войска захватывают Львов и Перемышль. Правительство Западноукраинской народной республики - ЗУНР, вынуждено переехать в Тернополь, впоследствии в Станислав - теперь Ивано-Франковск.

В феврале 1919-го реорганизована УГА проводит успешную Вовчуховскую операцию и подходит ко Львову. Однако миссия Антанты во главе с генералом Бартелеми, впоследствии генералом Ботой выдвигает украинцам ультиматум. Антанта соглашается признать ЗУНР как государство в обмен на немедленное прекращение военных действий. Также ЗУНР должна передать Польше Львов и Дрогобычский нефтяной район. Президент ЗУНР Евгений Петрушевич отклоняет предложение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На марках изобразили украинских воинов

За это время поляки концентрируют во Львове основные войска, усиленные войсками французского генерала Геллера. Галицкая армия вынуждена отступать к реке Збруч.

Евгений Петрушевич получает полномочия диктатора. Назначает главнокомандующим УГА надднепрянского генерал-хорунжего Александра Грекова. 7 июня галичане начинают наступление, которое на начальных этапах имеет успех. Поляки и французы отступили на 120 км. В ходе операции были освобождены Чертков, Тернополь, Бучач и Перемышляны.

Дойти до Львова украинцы не смогли. В конце июня почувствовали нехватку боеприпасов, в армии начались эпидемии. Этим воспользовались поляки и переломили галицкий фронт под Янчиным.

УГА отошла к Збручу и вступила на территорию Украинской народной республики.

22 января украинцы отмечают День соборности. 100 лет назад на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Злуки. Тогда Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республики объединились в одно государство. "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины - Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина; Венгерская Русь) и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика ".