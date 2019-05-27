Украинцев призвали вернуться в состав Польши

В 1654 году Ян ІІ Казимир обратился к казакам. Фото: StudentPortal

27 мая 1654 года польский король Ян ІІ Казимир обратился с универсалом-призывом к украинцам вернуться в Речь Посполитую.

Сделал это в ответ на заключение Переяславских статьи между Украиной и Москвой. По их условиям, Гетманщина переходила под протекторат Московского государства.

Гетман Богдан Хмельницкий не согласился. 10 июля 1654-го был заключен союзнический договор между Речью Посполитой и Крымским ханством.

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Впоследствии поляки напали на территории Брацлавщины, Подолья и Волыни. Хмельницкий потребовал от Москвы немедленной помощи согласно Переяславским договоренностям. Царь проигнорировал требование украинского гетмана.

Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под руководством Стефана Потоцкого под Желтыми Водами 16 мая 1648-го. Узнав, что гетман Запорожской Сечи готовит восстание, правительство Речи Посполитой отправило против него Николая Потоцкого и Мартина Калиновского с войсками.