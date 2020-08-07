Украина и Кубань подписали договор о сотрудничестве

Самостоятельная Кубанская Народная Республика просуществовала с 1918-го до 1920 года. Фото: argumentua.com

Украинская и Кубанская Народные Республики подписали в Варшаве договор о сотрудничестве и признании друг друга независимыми и суверенными государствами 7 августа 1920 года.

От УНР подпись поставил вице-премьер Андрей Левицкий, а с кубанской стороны - член краевого правительства, министр финансов Иван Ивасюк и заместитель министра иностранных дел краевого правительства Игнат Билый.

Стороны обязались оказывать взаимную поддержку в военных, политических, хозяйственных и финансовых делах и борьбе за независимость, отказались заключать любые спорные договора с другими государствами, в будущем должны были подписать военное, морское, хозяйственное и финансовое соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ростове убили инициатора присоединения Кубани к Украине

Заключенный договор имел символическое значение. Большевики ликвидировали Кубанскую республику еще 17 марта 1920 года. Ее правительство было в изгнании, а на территории края действовала Кубанская повстанческая армия, сил которой не хватало для серьезного сопротивления. В Украине же большевики теснили войска УНР и поляков на запад.

Украинское государство гетмана Павла Скоропадского и Доно-Кавказский союз подписали договор о границах 7 августа 1918-го. Событие состоялось в ходе украинской национально-освободительной борьбы и гражданской войны в России. Согласно договору, стороны признали существование государств и их суверенитет. Договорились о налаживании товарообмена и дальнейшей разработке соглашений о финансовых и таможенных отношениях.