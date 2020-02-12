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среда, 12 февраля 2020 11:36

Тюремщики убили украинскую разведчицу

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Тюремщики убили украинскую разведчицу
Ольга Басараб организовалска 1 женскую чету Легиона УСС во Львове. Проводила просветительскую деятельность в "Комитете помощи раненым и пленным" в Вене и в "Комитете помощи гражданому населению", за что была отмечена международной организацией Красного Креста Иллюстрация: szru.gov.ua

Разведчица УВО и личная связная полковника Евгения Коновальца Ольга Басараб погибла от пыток во львовской тюрьме 12 февраля 1924-го.

За несколько дней до того женщину арестовала польская полиция. Во время обыска в съемной квартире у нее и знакомой нашли пакет с материалами о расположении польских военных частей. Ольгу обвинили в шпионаже в пользу Советской Украины или веймарской Германии.

Впоследствии, поняв что представляет украинское движение сопротивления, следователи во главе с комиссаром Михалом Кайданом пытались выбить из нее информацию о подполье, но женщина молчала. Тогда начали бить, выворачивать суставы. На следующее утро, 13 февраля, Ольгу "нашли" повешенной на полотенце в камере №7.

Палачи пытались скрыть информацию о гибели. Несколько дней принимали от родственников пакеты с едой. В газетах, по информации полиции, написали о бездомной украинке Юлии Баравской, которая повесилась в тюрьме. Похоронили под чужой фамилией на окраине Яновского кладбища. Тогда украинская община начала бить тревогу, адвокаты обращались в тюрьму с требованием показать Ольгу Басараб, но им отказывали. Впоследствии благодаря агентам УВО факт смерти был подтвержден.

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Действия полиции вызвали массовое возмущение. Началась кампания протеста, к которой приобщились, кроме украинцев еще и польская и еврейская община. Против многотысячной возмущенной толпы, которая подошла к кладбищу, выкатили пулеметы. Власть начала следствие, официальной версии которого было самоубийство. Украинская община считала, что это была насильственная смерть, и требовала эксгумации тела.

Впоследствии украинцам удалось добиться судмедэкспертизы. Однако причину смерти установить не удалось - прошло 10 суток. Но наличие гематом на теле скрыть было невозможно, шли слухи о пытках током. По свидетельству польского часового поняли, что Ольга ростом 152 см не достала бы к прутьям окна камеры и на тот момент уже не могла даже ходить. Несмотря на это, власти закрыли дело "из-за отсутствия состава преступления". Впоследствии на стене нашли надпись, выцарапанную ногтями: "Умираю замученная, отомстите! Ольга Басараб".

Могила Ольги на Яновском кладбище стала объектом паломничества украинцев. При вступлении в УВО и ОУН женщины принимали на ней присягу.

Ольга Левицкая-Басараб родилась 1 сентября 1889-го в поселке Подгородье - теперь Рогатинский район Ивано-Франковской области. Училась в частном пансионате в немецком Вайсвассере. В 1902-м девушка поступила в Институт для украинок в Перемышле. Зарабатывала на жизнь репетиторством. В 1909-м вместе с подругами Стефой Савицкой и Марией Бачинской закончила однолетние торгово-экономические курсы в Вене. Стали первыми галичанками, получившими образование такого уровня. Со следующего года работала учителем в торговой школе в Бориславе. Впоследствии — в Ипотечном банке Львова. Организовывала женские отделы при обществе Украинских сечевых стрельцов. В конце Первой мировой войны исполняла обязанности первого секретаря посольства Украинской Народной Республики в Финляндии. Позже работала при правительстве Западно-Украинской Народной Республики в Вене. Перед мученической смертью работала в УВО и возглавляла главную управу филиала Союза украинок.

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Дата
12
февраля

Тюремщики убили украинскую разведчицу

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