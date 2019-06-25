Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже

Фото: Flickr / Jason Scott

Опубликовали 2,3 тыс. фотографий, снятых после теракта 11 сентября 2001-го в Нью-Йорке, США.

Архивисты купили на распродаже CD с фотографиями разрушенного в 2001-м Всемирного торгового центра, передает ВВС.

Диски были в плохом состоянии, но восстановить информацию на них удалось. Всего получили 2389 фотографий.

Предполагают, что фотографии сделали строители, которые помогали убирать завалы зданий.

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"Никто не обращал внимания на эти фото. Очень вероятно, что они так и лежали бы, если бы мы не пошли на распродажу", - сказал архивист Джонатан Берджесс. Его коллега Джейсон Скотт нашел диски со снимками.

Найти автора фото или кого-то из его родственников не удалось.

19 исламских террористов захватили 4 пассажирских самолета в США. 11 сентября 2001-го 2 "Боинга" направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 3-й - на здание Пентагона в Вашингтоне. 4-й упал в штате Пенсильвания. В результате погибли около 3 тыс. человек, более 6 тыс. были ранены. В историю эта трагедия вошла как теракт 9/11.