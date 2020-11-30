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вторник, 01 декабря 2020 08:20

Тоннель под проливом соединил 2 страны

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Тоннель под проливом соединил 2 страны
Строители из Англии и Франции встретились под дном Ла-Манша 1 декабря 1990 года Фото: geoinfo.ru

Под дном Ла-Манша 1 декабря 1990-го встретились британские и французские строители. Они с двух концов прокладывали первый в истории подземный тоннель через пролив.

В 1973 году проект тоннеля под Ла-Маншем одобрили французский и английский парламенты. За прорыли 2 главных тоннеля и 1 служебный между ними. Каждые 375 м строители прокладывали проходы, чтобы соединить главные тоннели со служебным. Каждые 6-8 км между основными тоннелями строились транспортные переходы. 13 тыс. рабочих и инженеров за 7 лет встретились с разных концов тоннеля. Британская сторона построила 84 км тоннеля, а французская - 69 км.

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Тоннель торжественно открыли королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран.

Позволяет перейти по суше из континентальной Европы в Великобританию. Строительство Евротоннеля, а также сопутствующей инфраструктуры, обошлось в $16 млрд. Только в 2008 году он впервые стал прибыльным.

Благодаря скоростным поездам, которые развивают скорость до 300 км/ч, из Парижа в Лондон можно добраться за 2 ч. 15 мин.

В Лондоне 10 января 1863 заработал первый в мире метрополитен. Его длина была 6 км. На линии создали семь станций. За первый день совершили 120 поездок и перевезли 38 тыс. пассажиров.

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Дата
01
декабря

Тоннель под проливом соединил 2 страны

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