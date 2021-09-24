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пятница, 24 сентября 2021 22:20

Ткаченко рассказал о работах в костеле Святого Николая, который пострадал от пожара

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Ткаченко рассказал о работах в костеле Святого Николая, который пострадал от пожара
Противоаварийные работы в костеле планируют начать в середине октября. Фото: ГСЧС

В костеле Святого Николая в Киеве проводят техническое обследование, формируется календарный план устранения последствий пожара.

Выводы и дальнейшие планы обсуждали с рабочей группой, куда вошли представители бизнеса, Римско-католической церкви и МКИП, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram.

"Сейчас проводится техническое обследование конструкций и состояния здания внутри. Какое влияние пожар имел на стены, витражи и другое. Также формируется календарный план мероприятий устранения последствий пожара. Эксперты исследуют термическое воздействие на конструкции здания памятника, на декоративные элементы скульптуры, стены, крышу и витражные конструкции. Это очень сложная многоуровневая и детальная работа. Ее результатом будет проект неотложных противоаварийных работ по четко установленной окончательной сумме и ликвидация последствий пожара. Это основной первый этап в процессе восстановления легендарного памятника архитектуры", - написал он.

Заключение экспертизы и проектно-сметная документация ориентировочно будет в середине октября.

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"После чего в ближайшее время начнем противоаварийные работы", - добавил министр.

Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября.

Пожар возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Благодаря действиям ГСЧС удалось избежать значительных повреждений. На месте ЧП они прибыли в считанные минуты.

Община римско-католического прихода призвала власти вернуть костел Святого Николая в собственность религиозной общины.

Вскоре в СМИ распространили информацию, что Денис Шмыгаль 7 сентября якобы подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая римско-католической общине.

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24
сентября

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