Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Показали фото иезуитской коллегии святого Иосифа в городе Хыров на Львовщине начала XX в. Тогда земля принадлежала Австро-Венгрии.

Заведение основали в 1882-м отцы Марьян Моравский и Генрик Яцковский. Разрешение на строительство дали из-за неудовлетворительного состояния иезуитской гимназии в Тернополе. Корпуса достроили в 1889-м и расширили за 15 лет, сообщают Хроники прекрасное эпохи.

Коллегия вмещала до 600 студентов, имела театральный зал на 1 тыс. человек, столовую, часовню, естественный музей с богатой коллекцией, библиотеку в 30 тыс. томов. Владела парком, спортивными площадками, прудами, собственным полем и лесом в 250 га.

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В заведении училась молодежь из римо-католических семей, однако иногда сюда попадали молодые украинцы по греко-католических и армянских семей. В разные годы обучения дисциплины преподавали 20-30 профессоров иезуитов, которыми руководил ректор. Первым ректором заведения был отец Юлиуш Христиан.

В последней четверти XIX века два графа из Кракова - Генрих Мацковский и Марианн Моровский, осуществили одно из самых больших благотворительных пожертвований на территории современной Украины. Около 1880 года титулованые меценаты купили в селе Буньковичи, на южной окраине Хырова – небольшого городка в Старосамборском районе Львовской области, 964 морга поля – сегодня это более полтысячи гектаров. Основной целью покупки гигантского участка было запланированное строительство учебного заведения – конвикта.