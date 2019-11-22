 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 630
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 783
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5211
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2007
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2178
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1755
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11619
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1566
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
21
8
5
5
8
Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине
Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине
За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток
За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток
&quot;Отец ругал меня только раз&quot; - Ольга Сухомлинская
"Отец ругал меня только раз" - Ольга Сухомлинская
Показали старинные фото обсерватории в Карпатах
Показали старинные фото обсерватории в Карпатах
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5211
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2007
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2178
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1197
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 261
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 13:23

Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине
21

  Комментировать

Показали фото Хыровской иезуитской коллегии и ее учеников
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали фото Хыровской иезуитской коллегии и ее учеников
Показали фото Хыровской иезуитской коллегии и ее учеников
Показали фото Хыровской иезуитской коллегии и ее учеников
Показали фото Хыровской иезуитской коллегии и ее учеников

Показали фото иезуитской коллегии святого Иосифа в городе Хыров на Львовщине начала XX в. Тогда земля принадлежала Австро-Венгрии.

Заведение основали в 1882-м отцы Марьян Моравский и Генрик Яцковский. Разрешение на строительство дали из-за неудовлетворительного состояния иезуитской гимназии в Тернополе. Корпуса достроили в 1889-м и расширили за 15 лет, сообщают Хроники прекрасное эпохи.

Коллегия вмещала до 600 студентов, имела театральный зал на 1 тыс. человек, столовую, часовню, естественный музей с богатой коллекцией, библиотеку в 30 тыс. томов. Владела парком, спортивными площадками, прудами, собственным полем и лесом в 250 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото

В заведении училась молодежь из римо-католических семей, однако иногда сюда попадали молодые украинцы по греко-католических и армянских семей. В разные годы обучения дисциплины преподавали 20-30 профессоров иезуитов, которыми руководил ректор. Первым ректором заведения был отец Юлиуш Христиан.

В последней четверти XIX века два графа из Кракова - Генрих Мацковский и Марианн Моровский, осуществили одно из самых больших благотворительных пожертвований на территории современной Украины. Около 1880 года титулованые меценаты купили в селе Буньковичи, на южной окраине Хырова – небольшого городка в Старосамборском районе Львовской области, 964 морга поля – сегодня это более полтысячи гектаров.

Основной целью покупки гигантского участка было запланированное строительство учебного заведения – конвикта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убили участника мирных переговоров

Воин зарезал первого короля Руси-Украины

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 5 Просмотров: 18515
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 17325
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 16857
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 11349
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 10872
История
Московская церковь назвала украинца антихристом
Московская церковь назвала украинца антихристом
 1 Просмотров: 486
Убили участника мирных переговоров
Убили участника мирных переговоров
 Просмотров: 603
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
 Просмотров: 234
Воин зарезал первого короля Руси-Украины
Воин зарезал первого короля Руси-Украины
 Просмотров: 513
За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток
За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток
8
 Просмотров: 3159
Больше всего комментируют
23
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
5
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
2
"Покажем миру варварское отношение россиян" - наши корабли вернулись из плена
Голосов: 523
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua