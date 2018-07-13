Таинственную надпись нашли в замке короля Артура

Надпись сделана разными буквами. Фото: English Heritage

Археологи из миссии исследовательской организации "Английское наследие" на раскопках в замке Тинтагель в Корнуолле обнаружили фрагмент 1300-летнего каменного подоконника, на котором неизвестный автор вырезал загадочный текст.

Находку сделали в рамках пятилетнего археологического проекта исследования замка Тинтагель. Согласно легендам в нем родился король Артур, которого оттуда младенцем тайно вывез волшебник Мерлин, сообщает The Guardian.

Исследователи обнаружили фрагмент подоконника, изготовленного из сланца. На нем вырезаны римские и кельтские имена, а также греческие и латинские буквы и символы. Текст, вероятно, не несет смысловой нагрузки. Вероятно, кто-то из обитателей замка упражнялся в письме. Причем был хорошо знаком с простым языком и сложным церковным стилем.

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Нашли фрагменты стеклянных и керамических изделий, изготовленных в странах Средиземноморья. Это подтверждает гипотезу о том, что местные правители имели обширные торговые связи.

Замок Тинтагель был построен 1233 году графом Ричардом Корнуолл на месте бывшей резиденции королей бриттов.

У развалин древнеримского вала Адриана на границе между Англией и Шотландией археологи нашли бронзовую "руку бога". Ее вероятно принесли в качестве дара богам за победу над племенами, населявшими Шотландию.