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пятница, 12 июля 2019 15:31

Сын Хрущева принял гражданство США

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Сын Хрущева принял гражданство США
Сергей Хрущев решил жить в США Фото: 24smi.org

Советский конструктор и ученый в области рекетно-космической техники Сергей Хрущёв получил гражданство США 12 июля 1999-го. Его отец Никита Хрущёв - первый секретарь ЦК КПСС возглавлял Советский Союз (1953-1964) в период "холодной войны" между СССР и США. Торжества по случаю приобретения гражданства состоялись в зале католической школы в Провиденсе, штат Род Айленд. При этом мужчина сохранил российское гражданство.

В 1991-м его пригласили в университет Брауна для чтения лекций по "холодной войне". Сейчас работает профессором института международных исследований им. Томаса Уотсона в университете Брауна. Всю жизнь работал над написанием собственных книг с воспоминаниями об исторических событиях, свидетелем которых был. Мужчина давал несколько интервью украинским журналистам, которые интересовались его решением остаться в США.

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"Отец, я думаю, ничего бы не сказал, потому что переехал я в то время, когда отношения между странами были хорошие. В Америке живу, но являюсь патриотом России. Кстати, и патриотом Украины, и Соединенных Штатов, понятное дело", - рассуждал он в одном из них.

25 февраля 1956-го первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на XX съезде партии выступил с докладом "О преодолении культа личности и его последствий". В своей речи он впервые публично заговорил о сталинских репрессиях и бездарном руководстве в годы Второй мировой войны Сталина. Речь Хрущева называют одним из определяющих документов XX в. в целом и эпохи "холодной войны" в частности.

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Дата
12
июля

Сын Хрущева принял гражданство США

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