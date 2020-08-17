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Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения

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Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Старинное кладбище возле костела святого Антония обнаружили в прошлом году Фото: suspilne.media

Археологи обнаружили захоронения XVII - XIX вв. у костела святого Антония в поселке Заложцы Зборовского района Тернопольской области.

Когда-то на том месте располагался центр поселка и кладбище, которое обнаружили в прошлом году. Сейчас археологам удалось раскопать 10 человеческих скелетов, среди которых остатки 30-летнего католического священника, девушки и ребенка, передает Суспільне.Тернопіль.

"Священник был похоронен в ризах, в сутане с нашитой бронзовой иконой с эмалями. Как мы уже определили, это была Ченстоховская или Белзская Богородица. Также у него были четки, от которых остались крестик и бусина. Видим классическое католическое изображение распятия с соответствующими символами на обороте", - сообщил археолог Василий Ильчишин.

Девушка умерла в возрасте около 20 лет. Имела на груди деревянный крест с прикрепленным свинцовым распятием и бронзовый перстень со стеклянными камешками на пальце.

Возраст маленькой девочки оценили в 4-5 лет. Рядом нашли бисер.

Находки будут изучать антропологи из Киева, потом их вернут в Заложский краеведческий музей.

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Недавно возле Мариуполя в Донецкой области археологи раскопали курган возрастом 5 тыс. лет. Исследователи нашли 9 захоронений эпохи ранней бронзы. Предполагают, что это предки киммерийцев.

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