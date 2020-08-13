Раскопали курган предков киммерийцев

В кургане возле Мариуполя обнаружили 9 захоронений Фото: donbass.comments.ua

Возле Мариуполя в Донецкой области археологи раскопали курган возрастом 5 тыс. лет.

Исследователи нашли 9 захоронений эпохи ранней бронзы. Предполагают, что это предки киммерийцев, сообщает Tv7.

"Мы изучаем старые карты ХІХ века, так называемые топографические карты Шуберта. Так нам удалось наложить все карты и здесь обнаружить курган", - сказал кандидат исторических наук Вячеслав Забавин.

Нашли кости человека, который лежал на подстилке минимум из трех слоев. Нижний был остатком кожи. Голова и верхняя часть туловища были окрашены ярко-красной краской.

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Находки проанализируют на историческом факультете Мариупольского гуманитарного университета. Их передадут в краеведческий музей.

В Полтавской обл. археологи завершили исследования курганов на некрополе Скоробир в урочище 4 поле. Исследовали два кургана.